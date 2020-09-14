Чтобы не случилось катастрофы

Расследование Rus.Postimees вселило надежду, что журналисты, пишущие о защите окружающей среды Эстонии, все меньше будут пересказывать бодрые пресс-релизы предприятий с опасными производственными циклами и все больше будут вдумчиво анализировать процессы, вникая во все детали описываемых событий.

Как заявил один из собеседников автора расследования, эти навыки, к сожалению, частично отсутствуют у чиновников, назначенных контролировать технологические процессы. К моему огорчению, мои собственные ежедневные наблюдения только подтверждают слова интервьюируемого. Чего стоят, например, попытки политиков управлять технологическими процессами с точки зрения идеологии - одно заявление канцлера права, сравнивающего настоятельные рекомендации носить защитные маски с посягательством на Конституцию, уже многого стоят. Сплошная идеология против технологических решений. Но не только об этом я хотел сказать.

Начну, пожалуй, с части цитаты известного публициста XIX века Томаса Даннинга: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». И если в XIX веке эту фразу применяли по отношению к преступлениям против человека, то со второй половины XX века этот постулат начали применять все шире, распространив его на окружающую среду в том числе. Оно и понятно, антропогенное влияние на экосистемы становится всё более необратимым. А новую геологическую эпоху так и назвали - «антропоцен». Погоня за эффективностью и прибылью грозит не только самому человеку, но и уничтожением среды обитания многих живых существ.

Во всем интервью я хотел бы выделить две красных нити. Одна из них - это осторожная реакция всех чиновников, пиар-деятелей и специалистов по защите окружающей среды, давших интервью журналисту. Практически все их фразы построены в сослагательном наклонении, а в предложениях содержится множество слов, позволяющих выразить свою позицию как много мягче и в дальнейших комментариях допустить возможность толкований. Оно и понятно: кому нужны ссоры в небольшой по размерам стране. Насколько эффективно это будет способствовать защите окружающей среды?

Вторая нить - это классическая борьба системы и маленького человека. Что бы ни говорили о развитии гражданского общества, эта проблема стара как мир. Система очень ловко наделяет работника мнимыми полномочиями для контроля себя самой и так же виртуозно выставляет его виноватым при возникновении любых проблем. Виноватым всегда выставят стрелочника и на него же спишут все убытки.