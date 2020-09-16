Запуск Белорусской АЭС состоится в ноябре

Лукашенко объявил о планах по запуску БелАЭС в среду на встрече с политическим активом страны, сообщило госагентство БелТА. "Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", - сказал Лукашенко.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Как сообщалось, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.

Глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 14 сентября сообщил, что строительство БелАЭС идет в срок - как в части первого, так и второго блока.