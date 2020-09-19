Доверие работодателей открыло для украинцев двери в Эстонию

По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году в Эстонии проживали представители 198 национальностей. В то время как количество русских в Эстонии уменьшилось почти на 25 тысяч человек до 305 000, украинцев стало почти на 3 000 больше (25 962), чем во время предыдущей переписи 2011 года.

Белорусов в Эстонии проживает около 12 тысяч, граждане Финляндии на четвертом месте (9471), а находящиеся на пятом месте латыши уже сильно отстают по численности. Лиц, не указавших свою национальность, в прошлом году в Эстонии проживало 118 934, из них 93 522 были гражданами Эстонии.

Согласно данным регистра народонаселения, в 2019 году большинство людей прибыло в Эстонию также с Украины и из России. По словам руководителя отдела коммуникаций Фонда интеграции Майи Бурлаки, граждане третьих стран в основном селятся в Харьюмаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа.

«Если посмотреть на группы, численность которых выросла, то действительно, украинская диаспора выросла, но в процентном отношении национальный состав Эстонии она еще не изменила», - проанализировал демографические изменения профессор городской и демографической географии Тартуского университета Тийт Таммару. По его словам, общая иммиграция несколько снизила удельный вес эстонцев в стране в последние годы.

Крупнейшие национальные меньшинства Эстонии в 2019 году (в скобках - количество граждан Эстонии). Данные из регистра народонаселения: Русские – 305 459 (175 943) Украинцы – 25 962 (8653) Белорусы – 12 532 (4034) Финны – 9471 (4375) Латыши – 3796 (791) Немцы – 3240 (684) Литовцы – 2284 (637)

Что обусловлено сокращение численности россиян? «Одним из факторов, влияющих на всех, является отрицательный естественный прирост, а уровень рождаемости у эстонцев немного выше, чем у других групп меньшинств», - сказал Таммару.

«В региональном cрезе рождаемость в Ида-Вирумаа также несколько ниже. А поскольку иммиграции россиян было не так много, сочетание этих двух факторов может означать, что количество русских уменьшилось. Поскольку иммиграция имела место в случае украинцев, она компенсировала естественный спад рождаемости».

Однако, по словам Таммару, причины иммиграции украинцев не следует искать в войне, которая начиная с 2014 года охватывает восточную часть страны.

«Основная причина, все же, заключается в том, что эстонские работодатели обнаружили, что поиск работников на Украине - довольно хороший способ найти рабочую силу, и информация об этом распространяется на месте. Я бы не стал выдвигать военную ситуацию на первый план. Здешние предприниматели обнаружили, что украинская рабочая сила в целом подходит для культурного пространства Эстонии», - сказал Таммару и указал на владение русским языком как важный фактор.

«Они работают на многих должностях, где, возможно, много русскоговорящих людей, и выполняют различные работы, например, сварку и строительство. Насколько я понимаю работодателей, украинцы по-прежнему являются надежной и правильной рабочей силой, которую с удовольствием используют. Возможно, к какому-нибудь другому региону, с которым Эстония ранее не имела связей, такое доверие работодателя проявляется далеко не всегда», - сказал академик Академии наук Таммару.

Поскольку Таммару привел владение русским языком в качестве одного из аспектов, нет ли здесь опасности, что украинцы сольются с остальным неэстоноязычным населением в одну серую массу?

«С одной стороны, понимание того, что это разные группы, безусловно, увеличилось. Осведомленность намного выше, чем в советское время. Здесь вступает в игру тема войны», - сказал Таммару.

«С другой стороны, поскольку их основным языком общения по-прежнему остается русский, ясно, что в повседневном общении их сложно различить. В этом смысле в глазах эстонского народа украинцы по-прежнему cливаются в одно понятие русскоязычного населения».

При этом Бурлака отметила, что текущие языковые навыки имеют решающее значение в развитии интеграции: «С точки зрения интеграции и адаптации в Эстонии важными аспектами являются то, какие языки уже знают представители этнических групп, какой выбор делается при организации обучения и трудовой жизни, насколько они участвуют в жизни общества, потребляется ли информация местных каналов и культура, а также владеют ли люди эстонским языком и в какой степени».