Чт, 24.09.2020
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Фридрих Мерц
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  • В Эстонии у российского олигарха, подозревающегося в создании преступной группировки, нашли 70 компаний

В Эстонии у российского олигарха, подозревающегося в создании преступной группировки, нашли 70 компаний

Михаил Абызов.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Генпрокуратура РФ обращалась к правоохранительным органам Эстонии в связи с делом экс-министра России по делам Открытого правительства Михаила Абызова и получила сведения о не менее 70 эстонских компаний, связанных с бывшим чиновником.

"Обращу ваше внимание только на одно обстоятельство, крайне красноречивое. Я запросил в Эстонии, а знаете ли нашего министра Абызова (...), в большой надежде получить ответ, "нет, не знаем", - сказал прокурор в Гагаринском суде Москвы, где слушается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства средств бывшего чиновника в размере 32,5 млрд рублей.

По его словам, правоохранительные органы Эстонии предоставили РФ материалы, где Абызов указан конечным бенефициаром, владельцем и пользователем не менее 70 компаний. При этом, отметил прокурор, на тот момент Абызов уже не имел права участвовать в деятельности коммерческих компаний за рубежом.

Ранее Postimees писал, что российский магнат, бывший министр Михаил Абызов через эстонский филиал Swedbank с помощью эстонского администратора клиентов переводил в офшоры сотни миллионов долларов. Теперь он подозревается в создании преступной группировки и находится в московской тюрьме. Подробнее читайте здесь

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