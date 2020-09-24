В Эстонии у российского олигарха, подозревающегося в создании преступной группировки, нашли 70 компаний

"Обращу ваше внимание только на одно обстоятельство, крайне красноречивое. Я запросил в Эстонии, а знаете ли нашего министра Абызова (...), в большой надежде получить ответ, "нет, не знаем", - сказал прокурор в Гагаринском суде Москвы, где слушается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства средств бывшего чиновника в размере 32,5 млрд рублей.

По его словам, правоохранительные органы Эстонии предоставили РФ материалы, где Абызов указан конечным бенефициаром, владельцем и пользователем не менее 70 компаний. При этом, отметил прокурор, на тот момент Абызов уже не имел права участвовать в деятельности коммерческих компаний за рубежом.