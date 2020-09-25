Нарвское горсобрание чуть не повысило пособие первоклассникам в два раза

Добавить денег детям или старикам?

Предложение поднять пособие с 50 до 100 евро подготовила депутат Катри Райк, но поскольку она отсутствовала на заседании, с этим предложением выступала ее коллега по фракции Meie Narva Вера Григорьева. Авторы предлагали поднять пособие начиная со следующего сентября, что чего предусмотреть нужные для этого 21 900 евро в городском бюджете 2021 года, подготовка которого сейчас уже началась.

Председатель горсобрания и правящей фракции Ирина Янович заявила, что вопросы, связанные с детьми - самые важные, но фракция выработала мнение по этому вопросу:

“Сейчас не то время, когда следует принимать данное постановление, - сказала она. - Сейчас будет вестись работа по составлению бюджета на 21-й год. Мы считаем, что данный вопрос нужно рассматривать обязательно. Надо попытаться найти источник финансирования. Этот вопрос нужно не откладывать, нужно им заниматься. Но на данный момент вопрос нецелесообразен”.

Но неожиданно депутат от правящей фракции Владимир Бутузов поддержал предложение оппозиции:

“Знаете, я корю себя, что у меня ума не хватило самому поставить этот вопрос в повестку дня. Это стыдоба - когда мы платим детям 50 евро, - заявил он. - У меня младший внук пошел в школу в Таллинне - там 360 евро пособие для ученика первого класса”.

При этом Владимир Бутузов сразу же предложил поправку - повысить пособие не до 100 евро, а до 120.

Повышение пособия поддержала также коллега Бутузова по фракции Анна Коваленко. Другой член Kodulinn Narva, руководитель дома попечения Татьяна Стольфат воздержалась от голосования, объяснив, что сейчас приходится делать выбор, на кого город потратит больше денег - на детей или на стариков.

“За период пандемии количество людей, которые нуждаются в услугах на дому, выросло в два раза, - сказала она. - Если дать детям, я должна буду отказаться от необходимого набора персонала. Я попросила сейчас добивать три ставки. Это люди, которые получают меньше, чем работники в больнице, но обслуживают 8-10 человек в день. У нас около 300 клиентов на 21 человека персонала. Примерно в 22-25 тысяч евро в год нам будут стоить эти три ставки.

Я за детей, но именно сейчас я воздержусь от голосования по данному вопросу”.

Оппозиционеры призывали депутатов от Kodulinn Narva поддержать своего коллегу Владимир Бутузова:

“Предыдущие разы этот вопрос всегда “зарубался”, по моему мнению, только потому, что он всегда предлагался оппозицией, - заявил Антс Кутти. - Сегодня у нас есть уникальная возможность - если вам не нравимся мы, поддержать своего депутата от коалиции”.