Нарвское горсобрание чуть не повысило пособие первоклассникам в два раза

Родители детей, которые живут в Нарве и идут в первый класс, имеют право на городское пособие в размере 50 евро. Это меньше, чем в большинстве самоуправлений Ида-Вирумаа. На заседании городского собрания в четверг оппозиция предложила поднять это пособие до 100 евро. Мнения в правящей фракции Kodulinn Narva неожиданно разошлись: ее член Владимир Бутузов предложил повысить пособие сразу до 120 евро, в то время как его коллеги вообще не хотели сейчас повышать пособие. Возник такой острый спор, какой редко можно услышать в Нарвском горсобрании. Но в итоге, окончательного решения депутаты не приняли.
Добавить денег детям или старикам?
Предложение поднять пособие с 50 до 100 евро подготовила депутат Катри Райк, но поскольку она отсутствовала на заседании, с этим предложением выступала ее коллега по фракции Meie Narva Вера Григорьева. Авторы предлагали поднять пособие начиная со следующего сентября, что чего предусмотреть нужные для этого 21 900 евро в городском бюджете 2021 года, подготовка которого сейчас уже началась.
Председатель горсобрания и правящей фракции Ирина Янович заявила, что вопросы, связанные с детьми - самые важные, но фракция выработала мнение по этому вопросу:
“Сейчас не то время, когда следует принимать данное постановление, - сказала она. - Сейчас будет вестись работа по составлению бюджета на 21-й год. Мы считаем, что данный вопрос нужно рассматривать обязательно. Надо попытаться найти источник финансирования. Этот вопрос нужно не откладывать, нужно им заниматься. Но на данный момент вопрос нецелесообразен”.
Но неожиданно депутат от правящей фракции Владимир Бутузов поддержал предложение оппозиции:
“Знаете, я корю себя, что у меня ума не хватило самому поставить этот вопрос в повестку дня. Это стыдоба - когда мы платим детям 50 евро, - заявил он. - У меня младший внук пошел в школу в Таллинне - там 360 евро пособие для ученика первого класса”.
При этом Владимир Бутузов сразу же предложил поправку - повысить пособие не до 100 евро, а до 120.
Повышение пособия поддержала также коллега Бутузова по фракции Анна Коваленко. Другой член Kodulinn Narva, руководитель дома попечения Татьяна Стольфат воздержалась от голосования, объяснив, что сейчас приходится делать выбор, на кого город потратит больше денег - на детей или на стариков.
“За период пандемии количество людей, которые нуждаются в услугах на дому, выросло в два раза, - сказала она. - Если дать детям, я должна буду отказаться от необходимого набора персонала. Я попросила сейчас добивать три ставки. Это люди, которые получают меньше, чем работники в больнице, но обслуживают 8-10 человек в день. У нас около 300 клиентов на 21 человека персонала. Примерно в 22-25 тысяч евро в год нам будут стоить эти три ставки.
Я за детей, но именно сейчас я воздержусь от голосования по данному вопросу”.
Оппозиционеры призывали депутатов от Kodulinn Narva поддержать своего коллегу Владимир Бутузова:
“Предыдущие разы этот вопрос всегда “зарубался”, по моему мнению, только потому, что он всегда предлагался оппозицией, - заявил Антс Кутти. - Сегодня у нас есть уникальная возможность - если вам не нравимся мы, поддержать своего депутата от коалиции”.
Депутаты от правящей фракции предлагали решать этот вопрос в ходе подготовки бюджета, возможно - дополнительного бюджета следующим летом. Их оппоненты возражали, что подробного обсуждения подготовки бюджета в зале горсобрания обычно не происходит, и если не решить вопрос сейчас, потом окажется, что все деньги уже распределены.
Решение есть, но оно еще изменится
Депутаты горсобрания голосуют по такой схеме: сначала вопрос принимается за основу, потом на голосовании одобряется или не одобряется каждая предложенная поправка, после чего проходит окончательное голосование.
Когда пришло время голосовать, правящая фракция взяла перерыв, чтобы уладить разногласия в своих рядах. Вслед за этим перерывом наступил плановый перерыв, а когда депутаты вернулись в зал, Ирина Янович взяла еще один перерыв. После этих трех перерывов подряд она заявила, что правящая фракция предлагает принять предложение за основу (с повышением пособия до 100 евро), но отправить вопрос на второе чтение, то есть голосование по поправке Бутузова и окончательное голосование провести на следующем заседании через месяц).
Между фракциями возник спор, законно ли так делать. По мнению представителей оппозиционной фракции, предложение перенести окончательное голосование возникло в ходе перерыва, который правящая фракция взяла прямо перед голосованием, когда предлагать что-либо было уже поздно. Ирина Янович в ответ заявила, что во время перерыва изучила этот казус и выяснила, что так делать можно.
Во время этого спора Владимир Бутузов столь же неожиданно снял свою поправку о 120 евро, после чего депутаты единогласно проголосовали о принятии решения за основу, а затем большинством голосов перенесли его на второе чтение.
То есть, после бурных дебатов, решение о повышении пособия первоклассникам до 100 евро в Нарве принято. Но перед окончательным голосованием в него наверняка внесут новые поправки, поэтому какой будет сумма пособия, на самом деле, еще неизвестно.