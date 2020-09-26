Вне дома: как мы не сели на мель и побывали на хуторах финской Швеции

В этом году все наперекосяк: рестораны закрываются, дегустации и кулинарные мероприятия проводятся крайне редко, в любимую Швецию паромы не ходят, а которые ходят – садятся на мель в неожиданных местах. Сопредельные страны то открываются, то закрываются... В общем, все тревожно и непонятно! Но одну вкусную и познавательную поездку я все-таки успела совершить.

Аландские острова – моя давняя любовь. И хотя этот входящий в состав Финляндии архипелаг, несмотря на большое количество островов, обладает все-таки довольно ограниченным числом достопримечательностей, островитяне всякий раз умудряются заманить людей с материка к себе в гости чем-то новеньким. Здесь нет большого количества заболевших ковидом, и посещать его жителям Эстонии можно без опасения попасть в карантин после возвращения. Напомню, что Аланды имеют автономию, государственный язык здесь – шведский, тут свой парламент, свои автомобильные номера и интернет-домен.

Охота к перемене мест не прекращается

Но для начала – о коронакризисе и путешествиях. Любящие передвигаться во времени и пространстве, да еще с познавательными целями, этим летом либо занимались внутренним туризмом и даже преуспели в этом, либо ездили по близлежащим странам, а некоторые, молниеносно сориентировавшись, устремились на Кипр, пока туда еще пускали.

Амбиции моей семьи так далеко не распространялись, и в июле мы добрались до Вильнюса, а в сентябре решили отправиться на Аланды. Но не просто на Аланды, где уже успели несколько раз побывать, а на знаменитый Праздник урожая - Skördefest, который традиционно поводится на островах в третьи выходные дни сентября.

Социальные сети задолго до события начали публиковать рекламные предложения двух конкурирующих паромных компаний, судя по обещаниям которых, жителей Эстонии, желающих отправиться в круиз, на Аландах ждали дегустации и распродажи, экскурсии и прочие мероприятия. 5

Принцип выбора

А как же коронавирус, заболеваемость которым все ширится и ширится? Ведь круиз предполагает скопление народа в замкнутом пространстве парома, и среди пассажиров вполне могут оказаться инфицированные и пока еще бессимптомные пассажиры, с которыми легко столкнуться в узком коридоре, в переполненном лифте или в очереди на шведском столе.

Компания Viking Line объявила, что является первой в мире судоходной компанией, которая прошла проверку классификационной организации DNV GL по методу My Care по противодействию распространению COVID-19. Это оказалось важным аргументом, тем более что в нашей семье самая заядлая путешественница – очень пожилая дама, что называется, из группы риска.

Второй причиной для выбора стало расписание. Если паром Viktoria I компании Tallink отправлялся из Таллинна в середине дня, заруливал в Хельсинки, принимал там на борт финских туристов и только потом шел на Аланды, то Viking Line действовал по-другому: паром Gabriella стартовал из Хельсинки, а в таллиннский порт прибывал поздно вечером, таким образом весь день можно было находиться на работе или заниматься домашними делами. Оба лайнера добирались до столицы Аландского архипелага Мариехамна утром следующего дня. На обратном пути пассажиры Viking Line оказывались на родном берегу в 10.45, а клиенты Tallink – только к обеду.

И, наконец, третьей, и немаловажной причиной для выбора стала экскурсия. Эскурсоводом семичасовой автобусной экскурсии по хуторам и малым производителям была объявлена уникальный гид-полиглот Катрин Стальде.

Экскурсовод Катрин Стальде около крепости Бомарсунд. Фото 2013 года. ФОТО: Вера Копти.

Именно Катрин была гидом во время моей первой поездки на Аланды в 2013 году. Такое не забывается! Новая встреча оказалась еще более насыщенной событиями, впечатлениями и, конечно, информацией.

Итак, в программе экскурсии было запланировано посещение лимонадного завода Amalia, знакомство с рыбным производством хутора Västerro, посещение пивоварни Open Water Brewery с дегустацией сидра и пива. В экспериментальных фруктовых садах Йомала нам должны были показать, как выращивают уникальные сорта, и дать попробовать натуральный яблочный сок. Далее – хлеб в пекарне, сыры – в сыроварне и керамика в мастерской Judys Hantverk & amp. И мы все это успели! Правда, очень далеко от Мариехамна все-таки не уезжали, так как наши объекты находились на соседних островах.

Лимонад для президента

Владелец фабрики лимонада Аmalia гордится тем, что его детище является единственной на Аландских островах и одной из немногих действующих фабрик по производству лимонада в Финляндии, на которых практически вручную производят лимонад из местных фруктов и ягод традиционным способом - без искусственных красителей и вкусовых добавок.

Компания основана в 2014 году в местечке Лемланд. В крошечном цехе с современным немецким оборудованием работает не более четырех человек, а производят они несколько десятков тысяч бутылок в месяц. Лимонад содержит до 20% чистого ягодного сока холодного отжима, причем сок получают не из привозных концентратов! Его работники выжимают сами. Разливают и закупоривают готовые напитки, конечно, на полуавтоматических линиях.

Два лимонада – черничный и брусничный – подаются к столу на приемах президента Финляндии и были выбраны на дегустации вслепую из аналогичной продукции других финских производителей. 5

«Сегодня мы делаем около тридцати разных лимонадов и других напитков. Нас постоянно интересуют новые виды и сорта. Есть ли какой-нибудь вкус, который вы хотели бы включить в наш ассортимент? Мы принимаем все предложения, ведь на фабрике постоянно ведутся опытно-исследовательские работы!» - говорит владелец фабрики, который, по совместительству, является еще и одним из министров Аландского архипелага, который, как известно, имеет свое автономное правительство и свой парламент.

Рыбные деликатесы

Вестерро - это небольшой райский уголок на берегу залива, недалеко от самой южной точки Аландских островов. Здесь живет Андерс Вестерберг, рыбак и кулинар, который коптит рыбу на берегу моря по своим собственным рецептам, а в рыбном ресторане, больше похожем на оранжерею, готовит свежую рыбу сегодняшнего улова.

И не только рыбу: копченый хрустящий хлеб, копченый сахар, копченый виноград - у Андерса Вестерберга почти всегда можно найти какую-то удивительную новинку. Более того, он превращает в невероятные деликатесы рыбьи шкуры, плавники, брюшки и другие части рыбы. 5

Камбала – одна из любимых рыб на Аландах – просто как на наших островах! Многие любят крупную камбалу, но Андерс считает, что слегка подкопченые рыбки среднего размера - самые вкусные.

Три друга и много пива

Крафтовую пивоварню Open Water Brewery основали в южной части Аландских островов три друга: Кристофер, Йонас и Самуэль: «Мы задумали создать свою пивоварню летом 2015 года, попивая пиво в местном баре. Наша компания была основана в начале 2016 года, и производство пива начато в декабре того же года».

«Мы считаем, что никто не должен учить нас варить пиво и управлять нашей компанией, поэтому она на 100% является нашей собственностью и будет оставаться таковой. Что вы делаете, когда сталкиваетесь с суровой природой, будучи фактически отрезанными от внешнего мира на изолированном острове, если вам очень хочется пива? Правильно: вы открываете собственную мини-пивоварню посреди Балтийского моря», - говорят молодые пивовары. 5

Пиво нескольких сортов, немного лимонада и сидра – вот продукция пивоварни. Мы продегустировали своеобразное кофейное пиво и ягодный лимонад.

Яблочко от яблони

В небольшом демонстрационном саду в деревне Йомалабю выращивают экспериментальные сорта яблок, груш и слив, рассказала научный сотрудник Ирене Карлстедт. На сравнительно небольшом участке – подумаешь, пара гектаров – вы не увидите раскидистых деревьев: наоборот, ряды стволов плодовых культур напоминают виноградники: те же шесты-опоры, так же мало листьев, одни плоды. Это - колонновидные яблони.Очень интересное зрелище. Да и плоды необычные: гигантские груши, яблоки – от огромных, багрово-красных до крошечных, похожих на помидорки-черри.

И над всем этим великолепием, отпугивая живых птиц, кружат птицы-пугала, запущенные в небо по принципу воздушных змеев. Сходство потрясающее! Результат, говорят, тоже хорош: одна такая пластиковая птичка способна уберечь урожай на одном гектаре. 5

Во время прогулки по саду нас попросили не трогать и не срывать плоды, зато после экскурсии предложили дегустацию. Яблоки и груши оказались сладкими и сочными, но вкус и аромат нефильтрованного яблочного сока превзошел все ожидания! Сок можно было и купить, но тяжесть трехлитровых канистр остудила желание, так что остается только освежать воспоминаниями вкусовую память.

И корочка хлеба...

Аландские острова славятся своим хлебом. Небольшая пекарня, которую мы посетили, называется Baka! и находится совсем недалеко от единственного на архипелаге замка шведских королей – Кастельхольма.

Напомню, что на островах вовсю шел Праздник урожая. К пекарне, где можно было не только купить выпечку с собой, но и выпить чашку кофе и подкрепиться бутербродом, булочкой или куском пиццы, то и дело подъезжали машины с местными жителями. Внутри была очередь. 5

Кроме классических шведских булочек с кардамоном мы увидели в пекарне большие пышные караваи белого хлеба с яблоками, а также ставшие музейными экспонатами, но неизменно любимые местными жителями финские фольклорные Руйсрейкялейпя – круглые суховатые колеса с круглым же отверстием по центру, и наконец – вот он, знаменитый солодовый хлеб Аландских островов – сладковатый, тягучий, как медовая коврижка.

Сыр имени коровы

На ферме Маттас в Финби живет дружная семья: Дженнифер Сундман и Ларс-Йохан Маттссон с дочерьми. Ведле скоро исполнится семь лет, Вере - четыре года, а крошке Виван - всего годик. С 2015 года Дженнифер и Ларс-Йохан производят различные молочные продукты из органического молока от семи дойных коров.

У коров красивые имена - Тиффани, Анни, Кайса, Диса, Дора, Дагни и Солннистан, и на этикетках своих продуктов сыровары разместили портрет конкретной коровы, из молока которой сделан сыр или йогурт, и указали ее имя. Так, мы купили сыр из молока коровы Анни.

«Из коровьего органического молока мы вручную производим различные сыры и йогурты без искусственных добавок и консервантов. Мы участвуем во всем процессе - от выращивания кормов и ухода за животными до переработки молока. На это уходит много времени, но мы любим то, что делаем, и никогда не скучаем!», - рассказала Дженнифер.

Не хлебом единым

Посетили мы и уникальную галерею Judy's Hantverk & Inredning, основательница которой - художница Джуди - родом из Великобритании, а живет на Аландских островах уже 36 лет. В помещении, уставленном авторскими работами художницы, можно найти дизайнерские и винтажные предметы не только декора, но и одежды. Также здесь, как, впрочем, везде на Аландах, можно выпить кофе и угоститься вкуснейшей сдобой. Прощай, здоровый образ жизни!

Про еду, маски и мели

Но вернемся уже на паром. Необходимо рассказать, какие изменения произошли на борту в связи с пандемией. Да, пассажиров в масках было немного, но экипаж делал все, от него зависящее, чтобы мы как можно реже скапливались в одном месте. Например, на шведском столе нас рассаживали, соблюдая дистанцию, и номер стола вручался голодным туристам не только на ужине, но и на завтраке.

Горячие блюда накладывали повара, закуски можно было брать самостоятельно: они были упакованы в стеклянные баночки и пластиковые коробочки. Работа ресторана a la carte тоже подверглась изменениям: уже при бронировании билетов требовалось указать, какое меню из трех блюд вы предпочитаете - рыбное, мясное или вегетарианское. Поэтому обслуживание шло быстро. Подача блюд при этом не страдала, все было красиво и стильно, как обычно и бывает на Viking Line, кухня которого верна скандинавским кулинарным традициям. Особенно нам понравилась рыба - отменно приготовленный лосось с картофелем в сливках по-сконски.

ФОТО: Вера Копти.

Море было спокойным, фарватер привычным. К чему это я? А к тому, что в ту же самую ночь, когда мы уже возвращались в Таллинн на пароме по имени Gabriella, шедшая в обратном направлении - из Турку в Стокгольм Amorella села на мель вблизи одного из островов Аландского архипелага. Авария вызвала большой резонанс. Но хорошо то, что хорошо кончается!

Это был последний осенний круиз на Аландские острова. Но впереди Рождество! Только что стало известно, что у любителей морских круизов появится возможность посетить рождественские Аланды, по крайней мере, их столицу Мариехамн, который, честно говоря, все время остается за кадром моих репортажей.

27 ноября и 4 декабря паром Gabriella совершит специальные круизы в Мариехамн из Таллинна. 28 ноября будет работать рождественская ярмарка в народном стиле в музее под открытым небом Карлсгорден, а 5 декабря центр Мариехамна весь превратится в одну сплошную ярмарку.