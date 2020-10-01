Навальный: я утверждаю, что за отравлением стоит Путин

"Я утверждаю, что за этим отравлением стоит Путин, и других версий этого преступления у меня нет", - сказал он.

"Моя задача сейчас - оставаться тем типом, который не боится. И я не боюсь", - добавил Навальный.

Ранее в своем Twitter политик предположил, что в Кремле открыли целый департамент для придумывания новых версий отравления. Но, возможно, из-за несогласованной работы этого департамента Навальный запутался в этих версиях.

"Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали Новичок (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя..." - перечислил оппозиционер доступные Кремлю варианты.