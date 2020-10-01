Навальный: я утверждаю, что за отравлением стоит Путин

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин.
"Я утверждаю, что за этим отравлением стоит Путин, и других версий этого преступления у меня нет", - сказал он.
"Моя задача сейчас - оставаться тем типом, который не боится. И я не боюсь", - добавил Навальный.
Ранее в своем Twitter политик предположил, что в Кремле открыли целый департамент для придумывания новых версий отравления. Но, возможно, из-за несогласованной работы этого департамента Навальный запутался в этих версиях.
"Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали Новичок (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя..." - перечислил оппозиционер доступные Кремлю варианты.
Таким образом Навальный прокомментировал слова одного из создателей отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева, заявившего, что организовать "отравление" могли только в ближайшем окружении оппозиционера. "Я считаю, что кто-то нанес (яд) на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а он взял", - заявил Углев в интервью газете "Взгляд", которое распространило российское государственное информагентство РИА "Новости".