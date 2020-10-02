Чиновники проведут дополнительные исследования загрязнения воздуха в районе BLRT

В четверг, 1 октября было созвано собрание, цель которого состояла в том, чтобы выяснить, что именно беспокоит местных жителей, живущих вблизи BLRT, а также то, представляет ли деятельность предприятия опасность для окружающей среды и здоровья местных жителей, чтобы найти решение проблемы.

Напомним, что жители домов на улицах Сюста и Калури жаловались, что на стеклах их домов и автомобилей оседает грит, остающийся после пескоструйной очистки, проводящейся на BLRT, а также на шум с предприятия, который не дает спать по ночам.

Прессу на собрание не пустили, сославшись на то, что оно рабочее и закрытое. Только после повторного запроса о законности запрета редакция Rus.Postimees получила ответ, что поскольку на собрании будут присутствовать местные жители, а также обсуждаться их здоровье, то данная деликатная информация не подлежит огласке без их согласия.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд после собрания прокомментировал Rus.Postimees, что специалисты Департамента окружающей среды проведут экспертизу загрязняющих веществ и подготовят обзор ситуации с пылью в районе Копли, а Департамент здоровья проведет исследование шумового загрязнения, установив соответствующее оборудование не только днем, как это делалось ранее, но и ночью.

«Также нам стало известно, что уже к 31 декабря этого года в доке BLRT должна быть завершена работа по установке стен в сотрудничестве с Центром инвестиций в окружающую среду. А к следующему лету должны быть готовы новые покрытия, а значит не будет разлета (загрязняющих частиц - прим. ред). Всё согласно международному стандарту, - сказал Ярвелайд, отметив, что управа намерена теперь участвовать вместе с Инспекцией окружающей среды и Департаментом здоровья в приемке новых объектов на BLRT и в декабре, и летом следующего года.