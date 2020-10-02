История дояра с хутора Нопри: работаешь-работаешь, а долг перед хозяином только растет

Неотвеченное электронное письмо

В октябре 2019 года Труйа обнаружил, что его банковский счет и имущество арестованы. Выяснилось, что хозяин хутора Нопри обратился в суд из-за предполагаемого долга, решение вступило в силу без ведома Труйа, а бывший дояр, работавший за минималку, должен теперь вернуть Нийло 6400 евро.

Дело в том, что хозяин Нопри предъявил Труйа через суд платежное указание в ускоренном порядке, в случае которого суд не анализирует основания для требования по существу. Это работает просто: отправляется требование и если протеста не последует, оно считается вступившим в силу, а суд оформляет решение. Суд не принимает к рассмотрению суть требования, но для того, чтобы этот процесс не запустился, Труйа должен был ответить на отправленное ему электронное письмо простым словом «нет».

Но Труйа, по его словам, ничего о требовании не знал: «Я не получал об этом никаких писем, а адрес, на который его могли прислать, не работает. Я не умею обращаться с компьютером. Я был истощен душевно и физически. Просто сидел дома и пытался как-то поправиться».

Видел Труйа письмо из суда или нет, разницы никакой уже нет. Решение вступило в силу, время для подачи апелляции прошло, имущество арестовано, а сам он должен бывшему работодателю.

По оценке многих юристов, оспаривать долг бесперспективно, поскольку, хотя суду не удалось вручить письмо Труйа в руки, извещение было отправлено электронной почтой. А время для оспаривания давно прошло.

Адвокат: хватило бы простого объяснения

Клен Лаус. ФОТО: Erakogu

Присяжный адвокат адвокатского бюро TRINITI Клен Лаус объясняет, что платежное указание придумано, прежде всего, для решения вопросов, связных с оказанием простых услуг, например, телефон, электричество, газ. Суду, по его словам, нужно в двух предложениях объяснить, за что требуется задолженность.

«Например, у человека требуют сумму по кредитному договору, или плату за оказание какой-то услуги. Суд не рассматривает обоснования, оказывалась ли такая услуга или нет. Одна сторона выставляет требование, суд принимает в производство и выставляет другой стороне предложение об оплате».

Если вторая сторона не реагирует, или не соглашается с требованием, составляется платежное указание, которое идентично решению суда. Точно на таких же основаниях можно оспорить платежное указание: «Не нужно доказывать, обосновывать, просто нужно ответить, что не согласен, и тогда производство будет прекращено».