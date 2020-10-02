История дояра с хутора Нопри: работаешь-работаешь, а долг перед хозяином только растет

Когда потерявший здоровье Тарво Труйа ушел с места дояра на хуторе Нопри, хозяин Тийт Нийло выставил ему через суд требование в размере почти семьи тысяч евро, пишет Postimees.
Находившийся на грани психологического срыва Труйа, по его словам, узнал о требовании только тогда, когда суд арестовал его имущество. Все могло бы быть по-другому, если бы он ответил на одно электронное письмо простым словом: «Нет!»
«Как раб», - так 46-летний Труйа описывает пять лет жизни на самом престижном в Эстонии хуторе. Он показывает рабочие квитки и говорит, что самые тяжелые рабочие дни начинались для него в два часа ночи, когда нужно было подготовить и провести утреннюю дойку. Она проходила с семи до восьми утра. В 10 часов начиналась вторая дойка, которае продолжалась до часу-двух дня: «И тогда приходило время третьей: вечером с пяти часов и иногда до часу ночи. А в два часа ночи все начиналось сначала».
Согласно трудовому договору, заключенному в 2013 году, его рабочая неделя должна была длиться 40 часов, но в действительности приходилось перерабатывать: «48-часовые смены, в один месяц отрабатывал по 265-280 часов, а оплата – минималка, которая тогда составляла чуть больше 400 евро». Его тогдашний работодатель Тийт Нийло с этим не согласен: «Скорее в последние годы он работал меньше 40 часов в неделю».
С годами Труйа утратил радость от сельской работы, здоровье становилось все хуже, по его словам, именно из-за тех условий труда: «Начались проблемы с глазами, рука начала болеть, болело все тело… На больничные листы смотрели недобрым взглядом». Теперь Труйа постоянно ходит по врачам.
Его словам подтверждает бывшая коллега Рийна Ярвпыльд: «Там же такая влажность и все время на ногах… Суставы не выдерживают. Мне делали операцию на суставы, на спину. Тийт сказал, что очень я очень больная и больше не нужна. Теперь имею группу», - сказала работавшая дояркой и пастухом Ярвпыльд.
Под группой она подразумевает то, что юридически является инвалидом, то есть получает пенсию по нетрудоспособности: «При увольнении я не получила никакой компенсации. Врач по гигиене труда меня не слушал».
«Куда ты с этим… Он же пойдет по трупам. Все боятся, и никто не осмеливается сопротивляться», - добавляет Труйа. И он теперь имеет группу и получает пенсию по полной нетрудоспособности. На вопрос, почему не ушел с работы, Труйа отвечает эмоционально: «А куда мне идти? Тут же нет выбора! Нужно же как-то жить».
Хозяин хутора Нопри, по его словам, всячески помогал Ярвепыльд и Труйа, и оскорблен, что бывшие работники обвиняют его в своих проблемах со здоровьем: «Тарво никогда не жаловался на то, что из-за работы подорвал здоровье. С Рийной у нас имеется отдельная договоренность. Она работала столько, сколько хотела сама». По словам Нийло, оба еще при поступлении на работу имели частичную работоспособность: «И, когда все ходили к врачу по гигиене труда, Тарво к нему не пошел».
Рабские трудовые отношения
Жизнь Труйа в отдаленной эстонской волости Рыуге была сложной. Трагически потерявший в детстве родителей Тарво рост под опекой бабушки и стал животноводом: «Доить начал с пяти лет. Когда мне было 13, имел уже свою корову». Среднюю школу он не закончил, поскольку бабушка заболела, и работа на хуторе свалилась на него. Жизнь оставила отпечаток и на душевном здоровье.
Хутор Нопри стал его первым местом работы, куда он попал 39-летним: «Хотел увидеть, как обстоят дела на крупном хуторе». Кроме работы на хуторе Нопри заниматься хозяйством нужно было и дома, но поскольку один он не справлялся, пришлось обратиться за помощью к хозяину: «Он помогал мен на поле и с сеном. Но я платил ему за это». Труйа показывает банковские выписки об уплате разных сумм, которые по странному стечению обстоятельств переводились жене Тийта Нийло. В пояснении указано слово «поездка».
Тут версии Тийта Нийло и Тарво Труйа расходятся. Труйа утверждает, что выплатил все долги, а Нийло считает, что нет. «У меня была она таблица Exel с ключевым словом „выполненная работа“, где указано, что было удержано из зарплаты или оплачено каким-то другим образом. Переводы жене за услуги были, но долг Труйа был намного больше», - говорит Нийло, по словам которого, долг достигал 8100 евро. Труйа, по его словам, ничего не знает о такой таблице, Нийло утверждает, что у них была устная договоренность.
«Тарво должен всем. Никто не хочет оказывать ему услуги, но я, как добропорядочный человек, ему помог», - говорит Нийло и объясняет, что надеялся, что в итоге, работая у него, Труйа погасит все долги.
10 августа 2018 года трудовые отношения с Труйа была расторгнуты. По словам хозяина хутора Нопри, тогда начали пользоваться роботом-дояром, а потому трудовой договор пришлось расторгнуть. Отработавший на хозяина шесть лет человек при увольнении с Нопри сначала не получил никакой компенсации.
«Я предложил ему не платить компенсацию. Деньги могли пойти на перерасчет долгов», - сказал Нийло и добавил, что Труйа с этим не согласился. Через два месяца Труйа опять постучал в дверь Нийло и потребовал выплатить компенсацию по сокращению. «Нийло Тийт положил передо мной документ, в котором его рукой было написано, что трудовой договор расторгнут по желанию работника. Я сказал, что не подпишу его. И отправился в Кассу страхования от безработицы», - делится воспоминаниями Труйа.
Там выяснилось, что Нийло расторг трудовой договор по статье о собственном желании работника, потому у Труйа не было права на получение компенсации. Бывший дояр обратился в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, в результате чего хозяин хутора Нопри заплатил ему 800 евро. «Я был доволен и этим», - говорит Труйа.
Неотвеченное электронное письмо
В октябре 2019 года Труйа обнаружил, что его банковский счет и имущество арестованы. Выяснилось, что хозяин хутора Нопри обратился в суд из-за предполагаемого долга, решение вступило в силу без ведома Труйа, а бывший дояр, работавший за минималку, должен теперь вернуть Нийло 6400 евро.
Дело в том, что хозяин Нопри предъявил Труйа через суд платежное указание в ускоренном порядке, в случае которого суд не анализирует основания для требования по существу. Это работает просто: отправляется требование и если протеста не последует, оно считается вступившим в силу, а суд оформляет решение. Суд не принимает к рассмотрению суть требования, но для того, чтобы этот процесс не запустился, Труйа должен был ответить на отправленное ему электронное письмо простым словом «нет».
Но Труйа, по его словам, ничего о требовании не знал: «Я не получал об этом никаких писем, а адрес, на который его могли прислать, не работает. Я не умею обращаться с компьютером. Я был истощен душевно и физически. Просто сидел дома и пытался как-то поправиться».
Видел Труйа письмо из суда или нет, разницы никакой уже нет. Решение вступило в силу, время для подачи апелляции прошло, имущество арестовано, а сам он должен бывшему работодателю.
По оценке многих юристов, оспаривать долг бесперспективно, поскольку, хотя суду не удалось вручить письмо Труйа в руки, извещение было отправлено электронной почтой. А время для оспаривания давно прошло.
Адвокат: хватило бы простого объяснения
Присяжный адвокат адвокатского бюро TRINITI Клен Лаус объясняет, что платежное указание придумано, прежде всего, для решения вопросов, связных с оказанием простых услуг, например, телефон, электричество, газ. Суду, по его словам, нужно в двух предложениях объяснить, за что требуется задолженность.
«Например, у человека требуют сумму по кредитному договору, или плату за оказание какой-то услуги. Суд не рассматривает обоснования, оказывалась ли такая услуга или нет. Одна сторона выставляет требование, суд принимает в производство и выставляет другой стороне предложение об оплате».
Если вторая сторона не реагирует, или не соглашается с требованием, составляется платежное указание, которое идентично решению суда. Точно на таких же основаниях можно оспорить платежное указание: «Не нужно доказывать, обосновывать, просто нужно ответить, что не согласен, и тогда производство будет прекращено».