Лицо недели ⟩ Что с нами не так?

Изначально этот пост, судя по всему, совершенно не задумывался для публикации в прессе. Тем не менее, для начала его перепечатала сааремааская газета Saarte Hääl. Публикация под заголовком "Need kuradi russid" собрала приличное количество читателей, но сверхъестественного резонанса не вызвала: к настоящему времени под ней появился всего один комментарий.

Однако уже на следующий день публикация появилась на сайте Rus.Postimees в русском переводе под провокационным заголовком "Эти гребаные русские", и, как говорится, взорвала интернет: читатели оставляли комментарии и под самой статьей на портале и под ее перепостами в Фейсбуке, причем исчиcлялись они даже не десятками, а сотнями.

Вынесем за скобки вопрос о том, как получилось, что в тексте, где напрямую осуждается эстонский национализм, многие увидели совершенно противоположный смысл и поспешили осудить Карийну за недостаток гордости за свои русские корни.

Для тех, кто так и не дочитал статью дальше заголовка - еще раз, с выражением: характеристику "гребаные" (дословно, конечно, чертовы, хотя отец автора в своем блоге предложил именно первый вариант) русским дает вовсе не сама Карийна. Она лишь приводит слова, которые слышала от эстонцев в адрес русских как нации, которую она в их глазах представляет из-за своей совершенно не эстонской фамилии.

По сути, пост Карийны является чуть менее причесанным и политкорректным, довольно эмоциональным, но при этом почти буквальным эхом недавнего выступления поэтессы Светы Григорьевой. И в посте Карийны, и в речи Светы сквозит одна идея: даже идеального знания эстонского языка в Эстонии зачастую недостаточно, чтобы преуспеть, куда важнее твоя фактическая национальность.