Фото ⟩ А педагог вашего ребенка есть среди них? В Эстонии наградили лауреатов премии «Учитель года»
Сегодня, 3 октября в на прошедшем в концертном зале Alexela гала-мероприятии "Учитель года: Эстония учится и благодарит" были названы лауреаты в 12 категориях, а также были вручены три государственные премии за дело жизни в области образования.
"Этой весной мы все учились очень много - учились по-другому учиться и учить. Дорогие учителя, вы нашли несравненные решения для того, чтобы в неожиданных обстоятельствах это отлично удалось. Благодарю вас за это от всего сердца, - сказала министр образования Майлис Репс. - Сегодня мы чествуем учителей за особые заслуги перед образованием Эстонии. Я благодарю всех учителей Эстонии, которые делают свою работу с большой отдачей".
Лауреаты:
- Воспитатель детского сада - Мооника Суурмаа, Раквереский детский садр Рохуайя
- Учитель начальных классов - Хейди Ээвель, Тартуская школа Кроонуайя
- Классный руководитель - Илона Выйк, Гимназия Ляхте
- Учитель-предметник основной школы - Катлен Хаугас, школа Урвасте, основная школа Люллемяэ
- Учитель гимназии - Людмила Рождественская, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия
- Преподаватель профессионального учебного заведения - Эдуард Бриндфельдт, Таллиннский центр профессионального образования
- Учитель кружка по интересам - Рийво Йыги, Пылваская музыкальная школа, Вильяндиская музыкальная школа, Музыкальная школа Нымме
- Опорный специалист - Ирис Дегтёв, кярдлаский центр Rajaleidja.
- Преподаватель университета - Мария Мурумаа-Менгель, Тартуский университет
- Руководитель учебного заведения - Хаана Зуба-Рейнсалу, Школа лесоводства Лууа
- Друг образования - Центр управления государственными лесами RMK
- Достижение года в учебном заведении - Запуск получения высшего образования на рабочем месте, Cleveron AS, Эстонская высшая школа предпринимательства Майнор
- Государственная премия за дело жизни в области образования - Лайне Беловас, Талви Мярья и Алексей Туровский
Список номинантов можно посмотреть здесь.
Победители в десяти категориях получили премии в размере 10 000 евро, а лауреаты премии за дело жизни - по 65 000 евро. Впервые денежная премия в размере 3 000 евро была присуждена и номинантам в десяти категориях, не ставшим лауреатами. Премиями меньшего размера были награждены лауреаты и номинанты в категориях "Друг образования" и "Достижение года в учебном заведении".
Конкурс учитель года начался весной, когда кандидатов могли представить все желающие. Всего на конкурс был представлен 2051 кандидат. Затем к работе приступили уездные комиссии и комиссия по высшему образованию, перед которыми стояла задача выбрать финалистов - в финальный тур попали 235 учителей и работников сферы образования. Из их числа государственная комиссия выбрала трех номинантов в каждой категории, имена победителей стали известны сегодня.
Главными организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.