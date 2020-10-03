Фото ⟩ А педагог вашего ребенка есть среди них? В Эстонии наградили лауреатов премии «Учитель года»

"Этой весной мы все учились очень много - учились по-другому учиться и учить. Дорогие учителя, вы нашли несравненные решения для того, чтобы в неожиданных обстоятельствах это отлично удалось. Благодарю вас за это от всего сердца, - сказала министр образования Майлис Репс. - Сегодня мы чествуем учителей за особые заслуги перед образованием Эстонии. Я благодарю всех учителей Эстонии, которые делают свою работу с большой отдачей".

Лауреаты: Воспитатель детского сада - Мооника Суурмаа , Раквереский детский садр Рохуайя

, Раквереский детский садр Рохуайя Учитель начальных классов - Хейди Ээвель , Тартуская школа Кроонуайя

, Тартуская школа Кроонуайя Классный руководитель - Илона Выйк , Гимназия Ляхте

, Гимназия Ляхте Учитель-предметник основной школы - Катлен Хаугас , школа Урвасте, основная школа Люллемяэ

, школа Урвасте, основная школа Люллемяэ Учитель гимназии - Людмила Рождественская , Таллиннская кесклиннаская русская гимназия

, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия Преподаватель профессионального учебного заведения - Эдуард Бриндфельдт , Таллиннский центр профессионального образования

, Таллиннский центр профессионального образования Учитель кружка по интересам - Рийво Йыги , Пылваская музыкальная школа, Вильяндиская музыкальная школа, Музыкальная школа Нымме

, Пылваская музыкальная школа, Вильяндиская музыкальная школа, Музыкальная школа Нымме Опорный специалист - Ирис Дегтёв , кярдлаский центр Rajaleidja.

, кярдлаский центр Rajaleidja. Преподаватель университета - Мария Мурумаа-Менгель , Тартуский университет

, Тартуский университет Руководитель учебного заведения - Хаана Зуба-Рейнсалу , Школа лесоводства Лууа

, Школа лесоводства Лууа Друг образования - Центр управления государственными лесами RMK

Достижение года в учебном заведении - Запуск получения высшего образования на рабочем месте , Cleveron AS, Эстонская высшая школа предпринимательства Майнор

, Cleveron AS, Эстонская высшая школа предпринимательства Майнор Государственная премия за дело жизни в области образования - Лайне Беловас, Талви Мярья и Алексей Туровский

Список номинантов можно посмотреть здесь.

Победители в десяти категориях получили премии в размере 10 000 евро, а лауреаты премии за дело жизни - по 65 000 евро. Впервые денежная премия в размере 3 000 евро была присуждена и номинантам в десяти категориях, не ставшим лауреатами. Премиями меньшего размера были награждены лауреаты и номинанты в категориях "Друг образования" и "Достижение года в учебном заведении".

Конкурс учитель года начался весной, когда кандидатов могли представить все желающие. Всего на конкурс был представлен 2051 кандидат. Затем к работе приступили уездные комиссии и комиссия по высшему образованию, перед которыми стояла задача выбрать финалистов - в финальный тур попали 235 учителей и работников сферы образования. Из их числа государственная комиссия выбрала трех номинантов в каждой категории, имена победителей стали известны сегодня.