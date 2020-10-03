Сб, 3.10.2020
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  • А педагог вашего ребенка есть среди них? В Эстонии наградили лауреатов премии «Учитель года»

Фото ⟩ А педагог вашего ребенка есть среди них? В Эстонии наградили лауреатов премии «Учитель года»
Исторический момент: вручено сразу три премии за дело всей жизни

Сегодня, 3 октября в на прошедшем в концертном зале Alexela гала-мероприятии "Учитель года: Эстония учится и благодарит" были названы лауреаты в 12 категориях, а также были вручены три государственные премии за дело жизни в области образования.

"Этой весной мы все учились очень много - учились по-другому учиться и учить. Дорогие учителя, вы нашли несравненные решения для того, чтобы в неожиданных обстоятельствах это отлично удалось. Благодарю вас за это от всего сердца, - сказала министр образования Майлис Репс. - Сегодня мы чествуем учителей за особые заслуги перед образованием Эстонии. Я благодарю всех учителей Эстонии, которые делают свою работу с большой отдачей".

Лауреаты:

  • Воспитатель детского сада - Мооника Суурмаа, Раквереский детский садр Рохуайя
  • Учитель начальных классов - Хейди Ээвель, Тартуская школа Кроонуайя
  • Классный руководитель - Илона Выйк, Гимназия Ляхте
  • Учитель-предметник основной школы - Катлен Хаугас, школа Урвасте, основная школа Люллемяэ
  • Учитель гимназии - Людмила Рождественская, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия
  • Преподаватель профессионального учебного заведения - Эдуард Бриндфельдт, Таллиннский центр профессионального образования
  • Учитель кружка по интересам - Рийво Йыги, Пылваская музыкальная школа, Вильяндиская музыкальная школа, Музыкальная школа Нымме
  • Опорный специалист - Ирис Дегтёв, кярдлаский центр Rajaleidja.
  • Преподаватель университета - Мария Мурумаа-Менгель, Тартуский университет
  • Руководитель учебного заведения - Хаана Зуба-Рейнсалу, Школа лесоводства Лууа
  • Друг образования - Центр управления государственными лесами RMK
  • Достижение года в учебном заведении - Запуск получения высшего образования на рабочем месте, Cleveron AS, Эстонская высшая школа предпринимательства Майнор
  • Государственная премия за дело жизни в области образования - Лайне Беловас, Талви Мярья и Алексей Туровский

Список номинантов можно посмотреть здесь

Победители в десяти категориях получили премии в размере 10 000 евро, а лауреаты премии за дело жизни - по 65 000 евро. Впервые денежная премия в размере 3 000 евро была присуждена и номинантам в десяти категориях, не ставшим лауреатами. Премиями меньшего размера были награждены лауреаты и номинанты в категориях "Друг образования" и "Достижение года в учебном заведении".

Конкурс учитель года начался весной, когда кандидатов могли представить все желающие. Всего на конкурс был представлен 2051 кандидат. Затем к работе приступили уездные комиссии и комиссия по высшему образованию, перед которыми стояла задача выбрать финалистов - в финальный тур попали 235 учителей и работников сферы образования. Из их числа государственная комиссия выбрала трех номинантов в каждой категории, имена победителей стали известны сегодня.

Главными организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.

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