Со следующего года при покупке смартфона, компьютера и других устройств начнут взимать дополнительную плату

В связи с долгим судебным разбирательством между государством и творческими объединениями, которое пролило свет на устаревшую трактовку закона о "налоге на пустую кассету", Министерство юстиции подготовило законопроект. Он уже прошел межведомственное согласование и поступил на рассмотрение в парламентскую комиссию по культуре.

По плану министерства, к цене компьютера и смартфона будет добавляться 1,30 евро, к цене телевизора с возможностью записи передач - два евро, видеопроигрывателя с внутренней памятью и внешнего жесткого диска - три евро, дигибокса с функцией записи - один евро, USB-накопителя и карты памяти - 0,50 евро.

Предполагается, что поправки в закон вступят в силу со следующего года.

В чем проблема?

В Эстонии и большинстве других стран Европейского Союза существует система, при которой определенный процент от стоимости носителей и записывающих устройств идет на так называемый налог с пустой кассеты. Таким образом, обладатели авторских прав предоставляют покупателю носителя записи право копировать контент для собственного использования.

Спор же шел вокруг того, за какие носители взимать плату. Согласно постановлению правительства от 2006 года, есть устройства, которые молодое поколение может уже и не вспомнить - пустые кассеты, болванки для CD-дисков, кассеты для видеомагнитофонов и прочее.

«Довольно архаичное мышление в стране, где цифровая подпись и электронное резидентство являются повседневной и неотъемлемой частью нашей жизни. Аудиокассеты и видеокассеты формата VHS еще нужно поискать, потому что их просто больше нет в ходу, и сегодняшняя молодежь, то есть основной потребитель, вероятно, не слышала о них», - сказал Прийт Лятт, присяжный адвокат, представляющий девять творческих организаций.