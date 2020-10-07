Отели требуют немедленной аудиенции с Ратасом: нам врали!

По оценке председателя правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айна Кяппа, правительство не осознало серьезности кризиса в туристическом секторе. «Все больше создается впечатление, что нас сознательно дурачили в течение нескольких месяцев, подавая обнадеживающие и успокаивающие сигналы. И напрямую врали, учитывая так называемую ваучерную систему», - сослался Кэпп на недавнее решение правительства о том, что идея ваучеров снята с повестки дня.

Месяц назад министр финансов Мартин Хельме упомянул, что для поддержки туристического сектора в Эстонии можно было бы запустить в оборот ваучеры, при помощи которых люди могли бы расплачиваться в заведениях общественного питания и размещения в стране.

Кяпп подчеркнул еще раз, что в опасности десятки тысяч рабочих мест и это не произошло из-за некомпетентности предпринимателей или непрофессионализма сотрудников. «Наоборот. Кризис в индустрии туризма был вызван постановлениями, установленными правительствами, и задача правительств - найти решения вызванной ими проблемы. Правительства разных стран предлагают различные решения, в случае с Эстонией - безразличное молчание», - раскритиковал ранее управлявший несколькими гостиницами в столице Кяпп.

Туристические фирмы разочарованы размером государственной финансовой помощи

Неделю назад министр внешней торговли и инфотехнологии Рауль Сием прислал СМИ сообщение, что по его предложению туристический сектор получит поддержку в 5,8 млн евро. Он сказал, что это одноразовая безвозвратная помощь.