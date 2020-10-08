Министр сказал, что Нарвская больница через пять лет может преобразиться, в больнице о таком плане не знают

Министр: больнице нужна реконструкция

Яак Ааб заявил в интервью, что больницу необходимо реконструировать, и сделать это давно должен был город, которые не составил даже плана реконструкции. В то же время, и у государства не было денег, чтобы оплатить ее, предположил министр.

“Посмотрите на больницу Ида-Виру - видите, какое развитие там? Потому что самоуправление и правление больницы этим занималось. К сожалению, в Нарве - нет. Здесь, наверное, надо просто предложить помощь”, - сказал Яак Ааб в интервью ETV+.

Яак Ааб сказал, что отправится в Нарву, чтобы предложить городским властям помощь. По его словам, больница могла бы быть наполовину городской, наполовину государственной, чтобы можно было подготовить для нее план реконструкции.

Последняя крупная инвестиция в Нарвской больнице - реконструкция отделения экстренной медицины за счет проектных средств. Обновленное отделение открылось в апреле. До этого, как рассказал руководитель больницы Олев Силланд, масштабный инвестиционный проект был реализован около семи лет назад, когда в больничном городке появился новый корпус - отделение сестринского ухода.

Задумывался также проект создания на базе нынешней поликлиники Нарвской больницы центра здоровья, в котором работали бы семейные врачи. Но не удалось собрать требуемого количества семейных врачей, которые хотели бы переехать в новый центр, и Нарвская больница потеряла право на финансирование этого проекта.

Руководство больницы удивлено

Руководитель Нарвской больницы рассказал, что услышал о возможной реконструкции больницы из интервью министра. По словам доктора Силланда, из слов министра могло сложиться впечатление, что в Нарве будет центральная больница, как Ида-Вируская Центральная больница в Кохтла-Ярве. Однако, Нарвская больница остается общей больницей - на один уровень ниже в “больничной иерархии”.

Больничная касса оплачивает медучреждениям различные виды лечения, в зависимости от уровня больницы. Поэтому со многими болезнями нарвитянам приходится ездить в Кохтла-Ярве, в Центральную больницу уезда, а также врачи Центральной больницы ведут прием в Нарве, в помещениях Нарвской больницы.

По словам Олева Силланда, недавно он составлял примерную смету, что можно было бы улучшить в больнице, если бы государство выделило на развитие больницы часть средств, предусмотренных для “справедливого перехода”. Но речь идет о современном ремонте помещений, а не о том, чтобы значительно повысить уровень больницы.

На развитие Центральной больницы уезда государство выделяло средства целенаправленно и, как отмечает Олев Силланд, объем этого финансирования несопоставим с тем, что получает по различным проектам Нарвская больница.

Председатель совета больницы и председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сообщила, что с городскими властями министр идею реконструкции больницы не обсуждал и вообще не встречался.

“Наверное, это какие-то тайные мысля Яака Ааба”, - сказала она.

Нужно отметить, что министр Яак Ааб представляет Центристскую партию, а члены правящей коалиции в Нарве со скандалом вышли из этой партии еще два года назад, и это явно влияет на взаимодействие политиков.

По словам Ирины Янович, сейчас главный путь получения инвестиций для больницы - различные фонды, которые распределяют государственные или европейские средства. Городской бюджет, говорит она, крупные вложения делать не позволяет.

“В больнице есть люди, которые пишут проекты, которые и дальше будут заниматься этим, чтобы привлечь в больницу финансы”, - сказала она.

Текущая деятельность обеих больниц региона, говорит Ирина Янович, финансируется за счет того, что Больничная касса закупает медицинские услуги:

“Как бы ни было, больница всё равно финансируется со стороны Больничной кассы. Поэтому как говорить, что город ею не занимается? Что та больница финансируется со стороны государства, что эта. Наша больница получает деньги на все услуги, которые необходимы для жителей и которые больница может оказать. Город делает доплаты - в городском бюджете предусмотрены суммы на те услуги, которые не финансируются со стороны государства. Например, на бездомных мы всё время добавляем и на сестринский уход”.