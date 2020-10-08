Правительство приняло решение по поводу условий кризисной поддержки туристического сектора

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что COVID-19 из всего экономического сектора нанес самый сильный удар именно по туризму. И государство пытается посильно помочь сфере, павшей жертвой международного кризиса. «Во время первой волны распространения вируса правительство выделило туристическим предприятиям 25 миллионов евро. Теперь мы направили в поддержку туристических предприятий 5,8 миллиона евро, чтобы частично компенсировать потери от кризиса», - сказал он. «Каждый из нас может поддержать местные туристические предприятия. Вклад каждого отдыхающего на родине сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку способствует тому, чтобы и в следующие сезоны было кому организовывать наш отдых», - добавил премьер-министр.

Министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сиэм отметил, что условия поддержки туристического сектора разработаны с учетом его специфики и масштабов нанесенного кризисом ущерба. «Важно поддержать те предприятия, которые не были в числе целевых групп выделенной весной поддержки, и те, на которые все еще распространяются всевозможные ограничения. Им труднее всего выживать в нынешней ситуации», - сказал Сиэм.

В соответствии с решением правительства, Министерство экономики и коммуникаций начнет через фонд EAS предлагать прямые субсидии с целью оказать одноразовую не подлежащую возврату помощь для частичной компенсации нанесенного кризисом ущерба. Целевой группой этого вида помощи являются предприятия гостиничного сектора, аттракционы, предприятия, оказывающие туристические услуги, гиды, организаторы международных маршрутных пассажирских перевозок, конференций и туристические предприятия, имеющие аккредитацию Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Размер кризисной помощи для одного предприятия составит от 2000 до 60 000 евро в зависимости от сферы деятельности, размера предприятия, потери оборотов, выплаченных государству налогов на рабочую силу и потребности пережить кризисный период. Для предприятий, предлагающих туристические услуги, и гидов предусмотрена сумма в 3000 или 5000 евро в зависимости от оборота предприятия, организаторы международных маршрутных перевозок могут ходатайствовать о помощи в размере до 200 000 на предпринимателя.

О начале приема заявок и сроках их подачи EAS сообщит на своем сайте и в системе электронного обслуживания. Вероятно, начало периода подачи заявок придется на ноябрь.

200 000 евро из средств кризисной помощи правительство предназначило для организаторов международных концертов. Условия распределения средств разработает Министерство культуры, оно же будет производить выплаты.