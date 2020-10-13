Хиллар Тедер пожертвовал Центристской партии 60 000 евро: ранее правительство выделило на проект его сына кредит на 40 млн евро

Партия премьер-министра получила пожертвование в размере 25 000 евро от Тармо Кюла, который в прошлом году продал производство Linnamäe Lihatööstus компании UP Invest. Совладелец строительной фирмы Rand & Tuulberg Райво Ранд пожертвовал партии 10 000 евро, следует из отчета, представленного Комиссии по надзору за финансированием.

Всего же Центристская партия в третьем квартале получила доход в размере 522 300 евро, 160 540 из которых составили пожертвования. Господдержка составила 342 000 евро и взносы членов — почти 20 000 евро.

Крупнейшие пожертвования партии «Отечество» сделали владелец Nordecon Тоомас Луман и основатель Medicum Яанус Воол — по 5000 евро каждый. Недавно примкнувший к движению правых партии «Отечества» Йоаким Хелениус пожертвовали партии 1000 евро.

Всего в третьем квартале партия получила 14 385 евро пожертвований, 5045 — за членские взносы и господдержку — 157 812 евро.

С июля по конец сентября Партия реформ получила финансовые пожертвования в размере 8 146 евро, крупнейшим донором был член партии и вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас, который поддержал партию 1500 евро. Членские взносы были собраны в размере 1528 евро, господдержка составила 447 134 евро.

Социал-демократическая партия собирала финансовые пожертвования в основном от членов партии — всего 18 990 евро, членский взносы составили еще 3 319 евро.

В третьем квартале государственная поддержка социал-демократов составила 131 150 евро. Депутат Таллиннского горсобрания Анто Лийват и депутат Европейского парламента Марина Кальюранд пожертвовали по 3000 евро своей партии.

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) еще не представила отчет о финансировании за третий квартал.