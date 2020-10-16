Юри Ратас напомнил враждебно настроенному к геям Марту Хельме о коалиционном договоре

«Уважаемый Март! Я прочитал, что в интервью журналисту портала Deutsche Welle ты заявил, что на некоторых их жителей Эстонии ты смотришь невежливо или даже недружелюбно, исходя в своем отношении только из их сексуальной ориентации, - написал Ратас в пятницу в социальных сетях. - Центристская партия формировала коалицию, в которой мы договорились о совсем других моральных ценностях».

Ратас подчеркнул, что ценностные оценки формируются изначально Конституцией, которая однозначно гласит, что все жители Эстонии равны перед законом, что никого из них нельзя дискриминировать и что законом в стране запрещена дискриминация и что запрещено разжигать вражду.

«Эстонская республика не оценивает ни одного жителя Эстонии по его сексуальной ориентации, его предпочтения ни в коем случае не могут влиять на отношение к нему со стороны государства и со стороны правительства», - подчеркнул премьер-министр.

Отвечая на вопрос журналиста Deutsche Welle по поводу Закона о гражданских союзах для однополых пар, который уже существует в Эстонии, Хельме заявил:

«Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак - это (союз. - прим.ред.) между одной женщиной и одним мужчиной, и все. Если вам это не нравится, то давайте денонсируем закон о сожительстве. Этого они не готовы делать, что означает то, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали».

«Что, набегут геи и затопят эстонскую нацию?» - спросил журналист.

«Пусть бегут в Швецию. Там все на них смотрят более вежливо», - сказал Март Хельме.

«А вы смотрите грубо?» - продолжил журналист.

«Я смотрю действительно недружелюбно», - заявил Хельме.

«Сегодня это называется гомофобия», - отметил журналист.

«Это не гомофобия. Я сказал бы, что те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, - гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду», - сказал Март Хельме.