Президент Кальюлайд о заявлении Хельме: министр с такими взглядами не подходит для правительства Эстонии

«Я не понимаю неприкрытой враждебности министра внутренних дел Марта Хельме к нашему обществу. Мы говорим о наших людях - наших полицейских и учителях, наших творческих людях и строителях, наших соседях, коллегах, друзьях. Также незнакомые, но все же наши люди. Разделение их и классификация по сексуальной ориентации, цвету кожи или другим характеристикам на правильных и неправильных, наших и их, неприемлемо, противоречит духу нашей Конституции, а также просто отвратительно по-человечески», - написала президент в социальных сетях.

«Да, конечно, это провокация, которая делит людей на более ценных и менее ценных на основании того, какими они родились. О какой эпохе этот факт нам напоминает?» - рассуждает она.

«Мне стыдно и мне грустно, что народ Эстонии, который верит в написанное в Конституции Эстонии, что все мы равны перед законом и поэтому думают, что мы защищены от произвола политиков, в очередной раз узнал, что у нас в правительстве есть министр, которому человеческое достоинство жителей Эстонии менее важно, чем его право использовать свою власть для унижения других».

Кальюлайд считает, что со злом нельзя мириться, и оно никогда не может быть политической повесткой дня или оправдываться как политика одной партии. «В тот момент, когда мы нормализуем зло, мы оккупируем сами себя», - написала она.

«Министр с такими взглядами не подходит правительству Эстонской Республики. Жители Эстонии заслуживают лучшего. Я также обсудила это сегодня утром с премьер-министром, которому я передала свою позицию».

По словам президента, заявление также задело и ее. «Эта боль, которую эти заявления причинили всему народу Эстонии, которому дорога настоящая Эстонская Республика и ее Конституция, который заботится о благополучии ближних и всегда надеялся, что наши собственные правительства, будь то представители любой партии, останутся верными Эстонии, задевает и меня».

«Прекрасный осенний день. Можно взглянуть на произошедшее и сказать, что это просто политика. Но на самом деле, может быть, настали выходные, когда вера людей в основы своей страны перестанет действовать», - написала она, добавив, что такую ​​ситуацию можно и нужно изменить.