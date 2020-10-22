Коронавирус резко повысил зарплаты работников здравоохранения в Эстонии

Согласно проведенному Институтом развития здоровья исследованию, несколько медучреждений платили работникам более высокие зарплаты, кроме того начислялись более высокая почасовая оплата за работу в ночное время и переработку.

Средняя медианная заработная плата врачей, включая все премии, составила в 2020 году 3036 евро, 1582 евро для медсестер и 991 евро для работников по уходу. То есть зарплаты выросли на 13,3 процента, 11,5 процента и 12,4 процента соответственно.

«Рост заработной платы ускорился по сравнению с прошлым годом. Поскольку анализ основан на данных за март, одним из факторов, влияющих на рост заработной платы, является чрезвычайная ситуация, которая возникла в связи с Covid-19 и, следовательно, выплатой премий и более высокой, чем обычно, заработной платой», - сказал аналитик статистики Института развития здоровья Кай Маасоо.

Средняя почасовая брутто-зарплата в Эстонии составила 8,37 евро в первом квартале 2020 года, увеличившись за год на 5,9 процента. «Почасовая брутто-зарплата врачей, медсестер и воспитателей росла быстрее, чем в среднем по Эстонии. Средняя почасовая оплата врачей в 2,1 раза выше средней почасовой оплаты труда в Эстонии, а почасовая оплата медперсонала в 1,1 раза выше. В то же время средняя почасовая оплата работников по уходу на треть ниже, чем в среднем по Эстонии», - пояснил Маасоо.

Средняя почасовая брутто-зарплата врачей, включая дополнительные выплаты, увеличилась за год на 12,2%, стоматологов - на 9,3%, медсестер и работников по уходу - на 10,2% и 10,8% соответственно.

Согласно условиям коллективного договора работников здравоохранения с 1 апреля этого года зарплата всех работников здравоохранения повысилась. Подробнее о новых ставках можно прочесть здесь.