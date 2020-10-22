Четыре разных суммы: как нынешние изменения повлияют на вашу пенсию?

Сложная система максимально просто

Пенсионная система состоит из трех ступеней, которые понятно описаны на сайте Пенсионного центра. Государство собирает с работающих социальный налог - 33% от брутто-зарплаты, в том числе 20% уходит в первую ступень - на пенсии нынешним пенсионерам.

Вторая ступень обязательна для всех, кто родился в 1983 году или позже, для остальных она добровольна. Если человек присоединяется ко второй, накопительной ступени пенсии, он перечисляет в свой пенсионный фонд 2% зарплаты, а государство доплачивает в эту копилку 4% от его социального налога. Соответственно, в первую ступень в этом случае уходит только 16% соцналога.

Необязательная третья ступень похожа на вторую, но она более гибкая и, позволяет, например, снять накопленные деньги.

Главный смысл готовящейся пенсионной реформы в том, что и из второй ступени люди тоже смогут, если захотят, забрать накопленные деньги (уплатив подоходный налог) и инвестировать куда-то самостоятельно. Либо оставить там накопленное, но прекратить копить дальше.

Кроме пенсионной реформы есть еще приостановление накопления во вторую ступень. Хотя оба решения касаются пенсий, между собой они никак не связаны.

Из-за коронакризиса государству нужны были дополнительные деньги, и оно приостановило выплату 4% соцналога в пенсионные фонды с июня этого года до августа следующего. Сейчас, в течение октября, люди, присоединившиеся ко второй ступени, также могут приостановить, если захотят, выплату своих 2%. С августа накопление во вторую ступень продолжится в прежнем режиме, к тому же государство обещает компенсировать те 4%, которые “не бросает в копилку” сейчас.

Повлияет ли всё это на первую ступень?

Читательница Rus.Postimees Олеся интересуется, как все эти изменения повлияют на первую ступень ее будущей пенсии. Ведь если государство платит 4% от ее социального налога во вторую ступень, а она выйдет из второй ступени, то эти 4% государство будет перечислять в ее первую ступень?

Сигне Виймсалу, руководитель Пенсионной службы Департамента социального страхования подтверждает, что в этом случае в первую ступень будут переходить не 16%, а 20% из соцналога:

“Если человек приостанавливает или прекращает отношения со второй ступенью, все 20% переходят в первую ступень. Ничего не будет потеряно”.

“Да, деньги, поступающие во вторую ступень, образно говоря, берутся из первой ступени. Однако, поскольку первая ступень пенсии не зависит от социального налога, уплаченного одним человеком, она не уменьшается в той же степени, что и социальный налог, идущий на вторую ступень”, - сообщила Сийри Суутре из Коммуникационного отдела Минфина.

В то же время в Минфине отмечают, что человек, который копил деньги во второй ступени, получал за это время меньше пенсионных прав в первой ступени. Поэтому первая ступень его пенсии будет меньше, чем в случае если бы он вообще не присоединялся ко второй ступени.