Четыре разных суммы: как нынешние изменения повлияют на вашу пенсию?

Пенсионная реформа в Эстонии запущена, и с будущего года каждый работающий житель страны, делающий выплаты во вторую, накопительную ступень своей пенсии, может прекратить эти выплаты, может забрать накопленное или оставить всё как есть. Но до конца октября можно принять (или не принять) еще одно решение по своей будущей пенсии, которое никак не связано с первым - можно на девять месяцев приостановить выплаты во вторую ступень. Итого, это четыре разных варианта вашей будущей пенсии. Как в них разобраться? Проще всего - с помощью специальных калькуляторов.
Сложная система максимально просто
Пенсионная система состоит из трех ступеней, которые понятно описаны на сайте Пенсионного центра. Государство собирает с работающих социальный налог - 33% от брутто-зарплаты, в том числе 20% уходит в первую ступень - на пенсии нынешним пенсионерам.
Вторая ступень обязательна для всех, кто родился в 1983 году или позже, для остальных она добровольна. Если человек присоединяется ко второй, накопительной ступени пенсии, он перечисляет в свой пенсионный фонд 2% зарплаты, а государство доплачивает в эту копилку 4% от его социального налога. Соответственно, в первую ступень в этом случае уходит только 16% соцналога.
Необязательная третья ступень похожа на вторую, но она более гибкая и, позволяет, например, снять накопленные деньги.
Главный смысл готовящейся пенсионной реформы в том, что и из второй ступени люди тоже смогут, если захотят, забрать накопленные деньги (уплатив подоходный налог) и инвестировать куда-то самостоятельно. Либо оставить там накопленное, но прекратить копить дальше.
Кроме пенсионной реформы есть еще приостановление накопления во вторую ступень. Хотя оба решения касаются пенсий, между собой они никак не связаны.
Из-за коронакризиса государству нужны были дополнительные деньги, и оно приостановило выплату 4% соцналога в пенсионные фонды с июня этого года до августа следующего. Сейчас, в течение октября, люди, присоединившиеся ко второй ступени, также могут приостановить, если захотят, выплату своих 2%. С августа накопление во вторую ступень продолжится в прежнем режиме, к тому же государство обещает компенсировать те 4%, которые “не бросает в копилку” сейчас.
Повлияет ли всё это на первую ступень?
Читательница Rus.Postimees Олеся интересуется, как все эти изменения повлияют на первую ступень ее будущей пенсии. Ведь если государство платит 4% от ее социального налога во вторую ступень, а она выйдет из второй ступени, то эти 4% государство будет перечислять в ее первую ступень?
Сигне Виймсалу, руководитель Пенсионной службы Департамента социального страхования подтверждает, что в этом случае в первую ступень будут переходить не 16%, а 20% из соцналога:
“Если человек приостанавливает или прекращает отношения со второй ступенью, все 20% переходят в первую ступень. Ничего не будет потеряно”.
“Да, деньги, поступающие во вторую ступень, образно говоря, берутся из первой ступени. Однако, поскольку первая ступень пенсии не зависит от социального налога, уплаченного одним человеком, она не уменьшается в той же степени, что и социальный налог, идущий на вторую ступень”, - сообщила Сийри Суутре из Коммуникационного отдела Минфина.
В то же время в Минфине отмечают, что человек, который копил деньги во второй ступени, получал за это время меньше пенсионных прав в первой ступени. Поэтому первая ступень его пенсии будет меньше, чем в случае если бы он вообще не присоединялся ко второй ступени.
Читательница Олеся также обращает внимание, что государство обещает в будущем компенсировать 4%, которые сейчас перестало выплачивать.
“Из чьего кармана будет эта компенсация? Опять из моей же первой ступени?” - спрашивает Олеся.
Самый важный момент здесь в том, что ваша первая ступень пенсии - не ваша. Государство собирает со всех работающих социальный налог “в общий котел” и платит из него пенсии всем нынешним пенсионерам. Эти деньги, в отличие от второй ступени, человек не копит специально для себя.
Соответственно, и компенсировать недоплаченное государство будет из госбюджета.
Узнать свою будущую пенсию просто, но ответ будет приблизительным
Сигне Виймсалу из Департамента соцстрахования и Сийри Суутре из Минфина советуют знакомиться со своей будущей пенсией с помощью двух калькуляторов, которые подготовило государство.
Первый калькулятор позволяет увидеть свою будущую пенсию и с помощью переключателей посмотреть, какой она станет, если прекратить копить деньги во второй ступени, если забрать деньги оттуда и если временно приостановить накопление.
В этот калькулятор нельзя ввести личные данные, и это лишь упрощенная модель, которая показывает предполагаемую сумму вашей пенсии, когда вы достигнете пенсионного возраста.
Второй калькулятор требует войти в систему Eesti.ee, откуда он берет данные об уплаченных вами налогах, стаже и т.д. Калькулятор показывает точную сумму вашей пенсии, но так, как будто вы выходите на пенсию прямо сегодня. Поэтому он будет более полезен людям предпенсионного возраста.
Данные здесь можно менять вручную, чтобы и более молодой человек мог вычислить свою предполагаемую пенсию в старости, но это достаточно сложно, и, конечно, результат тоже будет предположительным.
Сначала надо хорошо подумать
В Минфине призывают тщательно взвесить свои решения, перед тем как принимать решение о своей будущей пенсии.
“Если человек решил, что он или она хочет покинуть вторую ступень, первое, что нужно понять, это то, что вы сможете вернуться в нее только через 10 лет. Поэтому решение должно быть принято внимательно в любом случае, - сообщает Сийри Суутре из Министерства финансов. - Также стоит помнить, что при снятии денег со второй ступени подоходный налог должен уплачиваться в размере 20%, но при снятии денег человеком пенсионного возраста подоходный налог составляет 10%, а в случае более длительного снятия денег подоходный налог не уплачивается вообще.
Если отчисления прекращаются, брутто-зарплата человека увеличивается на 2%. Величину этого эффекта каждый может рассчитать по своей заработной плате.
Однако влияние на будущую пенсию человека может быть намного больше. Этот эффект очень индивидуален и зависит от возраста человека, заработной платы, стажа работы, выбранного пенсионного фонда и, конечно же, роста пенсий в первой ступени и доходности во второй ступени”.