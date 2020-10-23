Страны Европы из-за коронавируса начали отменять традиционные рождественские ярмарки

В частности, отказались от проведения в этом году одной из самых известных ярмарок во Франции - в Страсбурге. В прошлом году ее посетили два миллиона человек.

В декабре также не состоится ярмарка в Берлине, которую в среднем ежегодно посещают около одного миллиона человек.

Между тем, советник при шотландском правительстве в области здравоохранения Джейсон Литч призвал всех готовиться к цифровому Рождеству в этом году.

"Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное - фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество" - сказал Литч.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии, со своей стороны, ввели жесткие ограничения в рамках борьбы против вируса, чтобы попытаться нормализовать ситуацию за ближайшие недели. Это бы позволило не вводить серьезные ограничительные меры на Рождество.

В последние недели в странах Европы сообщают о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе рекордно высоких показателях за время пандемии. При этом во многих государствах службы здравоохранения нарастили количество проводимых тестирований на COVID-19.

Напомним, что на прошлой неделе власти Таллинна сообщили, что в этом году рождественской ярмарки на Ратушной площади не будет, но в эту среду, 21 октября, мэр Михаил Кылварт заявил, что ярмарка все же состоится.

По словам Кылварта, партнер города, который до сих пор организовывал рождественскую ярмарку, заявил, что ее нельзя организовать в этом году по экономическим причинам. «Это тоже понятно, потому что цель бизнеса - получение дохода, но известно, что в этом году туристов не будет много, и, соответственно, не будет возможности получить доход», - отметил Кылварт.

«Но для нас помимо бизнеса важно вызывать положительные эмоции. Таким образом, рождественская ярмарка все-таки состоится, она будет организована городскими властями», - сказал Кылвар, по словам которого каждый район еще разрабатывает свою рождественскую концепцию, чтобы весь город был пронизан прекрасным рождественским настроением.