Работодателей Эстонии призывают не пускать людей на работу и оплачивать первые дни болезни

Работодателей просят следовать рекомендациям Департамента здоровья и заботиться о здоровье своих работников, а значит:

не позволять приходить на работу заболевшими;

по возможности возмещать работнику первые три дня больничного;

на рабочем месте по возможности рассредоточить людей настолько, насколько позволяет рабочий процесс и обеспечить меньшее физическое взаимодействие.

«Самое тяжелое для работодателя, если работник придет на работу больным, а позже его тест на коронавирус окажется положительным. Такой случай имел место и у нас, в Восточном спасательном центре. Работодатель должен пересмотреть распорядок, отправить в самоизоляцию ближайших контактировавших с зараженным, и в то же самое время обеспечить непрерывность рабочего процесса. Вся эта «перенастройка» работы гораздо сложнее того, чтобы просто не позволять работнику приходить на работу заболевшим», - прокомментировал руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн.

Айлар Хольцманн подчеркивает, что Спасательный департамент позволяет работать удаленно, кроме того, возмещает заработную плату находящемуся на больничном работнику с первого дня и на 100%. В Спасательном департаменте действует договоренность, что если здоровье работника не в порядке, то даже в случае легких симптомов необходимо остаться работать дома или взять больничный.

«Департамент полиции и погранохраны исходит из требований безопасности Департамента здоровья: контактирующие с жителями полицейские носят маски и используют дезинфектор для рук. В общих интересах работодателей – прийти навстречу к работникам и позаботиться о средствах их защиты. Особо защищенными должны быть работники сферы обслуживания, поскольку именно они находятся в непосредственном общении с большим количеством народа.

Одна из существенных проблем – поверхностное отношение к требованиям самоизоляции, у нас по-прежнему повторяются случаи, когда пересекающие границу Эстония-Россия приносят с собой и вирус и не следуют требованиям обязательной самоизоляции, таким образом заражая и других», - отметил подполковник Юллар Кустала.

Департамент полиции и погранохраны советует всем жителям Ида-Вирумаа соблюдать требования Департамента здоровья: носить маски, соблюдать дистанции и использовать средства дезинфекции после соприкосновения с любыми поверхностями как на работе, так и в публичных местах.