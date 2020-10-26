В Таллинне пассажиров перевозил пьяный водитель автобуса

Сегодня, 26 октября, утром полиция проводила рейд "Дуют все" и в Таллинне. К сожалению, среди водителей были и нетрезвые люди.
«Сегодняшнее утром началось с полицейского рейда "Дуют все". В первые полчаса уже были пойманы первые водители, которые управляли своими машина в запрещенном состоянии, - сообщил в соцсетях сотрудник Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен. - Самое досадное, что один из них был водителем маршрутного автобуса, который перевозил пассажиров».
Ранее Rus.Postimees уже писал, что в ходе полицейского рейда были задержаны нетрезвые родители, которые в первый учебный день везли детей в школу. Подробнее читайте здесь.
Напомним, что вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три срок до трех лет.
Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.