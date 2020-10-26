Пн, 26.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер

В Таллинне пассажиров перевозил пьяный водитель автобуса

Фото иллюстративное.

ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня, 26 октября, утром полиция проводила рейд "Дуют все" и в Таллинне. К сожалению, среди водителей были и нетрезвые люди. 

«Сегодняшнее утром началось с полицейского рейда "Дуют все". В первые полчаса уже были пойманы первые водители, которые управляли своими машина в запрещенном состоянии, - сообщил в соцсетях сотрудник Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен. - Самое досадное, что один из них был водителем маршрутного автобуса, который перевозил пассажиров».

Ранее Rus.Postimees уже писал, что в ходе полицейского рейда были задержаны нетрезвые родители, которые в первый учебный день везли детей в школу. Подробнее читайте здесь

Напомним, что вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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