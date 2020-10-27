Угрожавший расстрелять посетителей пярнуского бара мужчина оказался очень требовательным клиентом

41-летний Юрьо Дьяченко провел в арестной камере три дня, после чего в суде пошел на согласительное производство с прокурором. Как отметила прокурор Пилле Юхков, мужчина был сильно пьян и вышел из себя, когда работники паба отказались пойти навстречу его требованиям.

«Впоследствии стало ясно, что на самом деле этот человек не представлял большой опасности, - признала прокурор Юхков. - У него не было оружия или серьезных намерений причинить кому-либо вред. Поэтому прокуратура сочла целесообразным наказать его условным сроком. Но нужно помнить, что все это стало ясно потом. Когда агрессивный человек угрожает застрелить людей в общественном месте, чувство безопасности у присутствующих явно подрывается. Такая угроза является преступлением и подлежит судебному преследованию».

В ходе согласительного производства Пярнуский уездный суд признал Дьяченко виновным в грубом нарушении общественного порядка по статье, предусматривающей угрозу использовать оружие, другие средства, используемых как оружие, или взрывные устройства. Суд мог наказать мужчину пятилетним сроком тюремного заключения.

Суд назначил в итоге год условного заключения с испытательным периодом сроком на три года.

Полиция получила вызов в 17:30, 5 октября, сообщалось, что в пабе на Рижском шоссе в Пярну находится пьяный и агрессивный мужчина, который угрожает всем гостям оружием. Полиция отреагировала усиленным составом, и через десять минут представлявший угрозу человек был уже задержан. При нем не было обнаружено оружия или похожего на оружие предмета.

Ранее этот же мужчина был наказан в уголовном порядке за насилие в близких отношениях в феврале 2017 года и за вождение в нетрезвом виде в апреле того же года.