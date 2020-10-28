Работодатели согласились возмещать больничные листы со второго дня

Если до сих пор работодатель платил компенсацию с 4-го по 8-й день заболевания, а с 9-го дня эта обязанность возлагалась на Больничную кассу, то в дальнейшем работодатель будет компенсировать со 2-го по 5-й день больничного листа, а Больничная касса - с 6-го.