Работодатели согласились возмещать больничные листы со второго дня

Центральный союз профсоюзов дал согласие начать возмещение больничных листов со второго дня. Это означает, что человек будет нести ответственность за первый день болезни, проведенный дома, пишет Rus.ERR.
Если до сих пор работодатель платил компенсацию с 4-го по 8-й день заболевания, а с 9-го дня эта обязанность возлагалась на Больничную кассу, то в дальнейшем работодатель будет компенсировать со 2-го по 5-й день больничного листа, а Больничная касса - с 6-го.
"Это будет способствовать тому, чтобы заболевшие люди оставались дома и не ходили на работу, а следовательно предотвращению распространения вируса, - сказал министр социальных дел Танель Кийк ERR. - Ответственность человека в течение одного дня предусмотрена для того, чтобы не начали брать больничный по необоснованным причинам".