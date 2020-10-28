Ср, 28.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
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Работодатели согласились возмещать больничные листы со второго дня

Болезнь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Центральный союз профсоюзов дал согласие начать возмещение больничных листов со второго дня. Это означает, что человек будет нести ответственность за первый день болезни, проведенный дома, пишет Rus.ERR.

Если до сих пор работодатель платил компенсацию с 4-го по 8-й день заболевания, а с 9-го дня эта обязанность возлагалась на Больничную кассу, то в дальнейшем работодатель будет компенсировать со 2-го по 5-й день больничного листа, а Больничная касса - с 6-го.

"Это будет способствовать тому, чтобы заболевшие люди оставались дома и не ходили на работу, а следовательно предотвращению распространения вируса, - сказал министр социальных дел Танель Кийк ERR. - Ответственность человека в течение одного дня предусмотрена для того, чтобы не начали брать больничный по необоснованным причинам".

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