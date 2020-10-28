Первая в Нарве площадка для отдыха пенсионеров появится на месте детского сада

Как писал Rus.Postimees, детский сад “Колобок” на ул. Харидусе в Нарве городские власти расселили летом 2018 года - детей и работников распределили по нескольким другим детсадам. Планировалось провести в “Колобке” капитальный ремонт в течение 2019 года, после чего снова открыть. Но затраты на это, даже при том, что проект готово было поддержать государство, оказались неожиданно большими для городского бюджета, и в январе этого года управа решила закрыть “Колобок”.

Здание детского сада находится в густонаселенном и самом оживленном районе Нарвы - на дороге между крупнейшими торгово-развлекательными центрами города Fama и Astri Keskus, рядом также работает популярный у горожан строительный и хозяйственный магазин “1000 мелочей”. На этой территории управа решила построить зону отдыха для горожан, и 28 октября чиновники представили концепцию этой территории.

“Это место - самое удобное для отдыха, оно на перепутье всех торговых путей Нарвы, - сказал городской художник Денис Полубояров. - И туристы, и люди с детьми при посещении больших торговых центров могут оставлять здесь детей постарше или какое-то время провести здесь с маленькими детьми, делая свои покупки”.

Евгений Смирнов, старший специалист по строительству Департамента городского хозяйства, рассказал, что основную концепцию разработали чиновники, после чего провели конкурс госпоставки, чтобы получить эскизное решение архитекторов. В конкурсе победило бюро MARH Stuudiod из Таллинна, которое теперь будет составлять уже основной проект.

По словам Евгения Смирнова, само здание детсада амортизировано, уличных игровых элементов практически нет, но в хорошем состоянии многие старые деревья и кусты, которые при сносе зданий не тронут.

“Основная концепция - чтобы и стар, и млад могли найти здесь какое-то занятие, - сказал Евгений Смирнов. - Мы разделили всё на шесть зон, центром всего является кафе со спортивным залом под крышей - в летнее время здесь могут проводиться какие-то спортивные игры, а в зимнее время мы хотим использовать его как каток”.

Кафе рассчитано примерно на 50 человек, но кто будет его оператором, пока неизвестно.

По словам Дениса Полубоярова, спортивная часть здания (фактически, это будет навес с невысокими бортами) планируется многофункциональной. Одна стена задумана белой - это экран, на котором летом можно будет показывать фильмы.

Примерно треть здания займет кафе, к которому будут примыкать две открытые террасы. Здание появится примерно на месте нынешних корпусов детсада и будет использовать существующие трубы водопровода и канализации. Одноэтажное здание будет отделять шумные игровые площадки от территории, специально предназначенной для отдыха пенсионеров, которая расположится ближе к магазину “Океан”.

Здесь будут столы для шахмат, просто столы с лавками и отдельные скамейки. Денис Полубояров отметил, что в Нарве стало много детских площадок, но практически отсутствуют зоны для отдыха взрослых. А площадка специально для пожилых людей появится впервые.

По словам Евгения Смирнова, большую часть территории займет площадка для игры в мини-гольф. Также будет игровая зона для самых маленьких (видимая из кафе), отдельная игровая зона для подростков, уличные тренажеры и лабиринт из кустов.

Перед проектировщиками стояла задача использовать элементы, которых до сих пор в Нарве не было. Поэтому кроме скамеек здесь будут гамаки, дорожки необычной формы и, возможно, какой-то памятник в месте пересечения дорожек.

Нынешняя ограда детсада останется на месте почти полностью, только главный вход сделают более просторным. На ночь территория будет закрываться и охраняться с помощью видеокамер.

Член управы и директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва рассказала, что конкурс госпоставки на снос здания детсада уже объявили.

“Снесем, когда будут деньги - в следующем году”, - сказала она.