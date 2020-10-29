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  • На юге Франции второе нападение за день: напавший на полицейских с криками "Аллах Акбар" мужчина застрелен

На юге Франции второе нападение за день: напавший на полицейских с криками "Аллах Акбар" мужчина застрелен

Фото с места происшествия в Ницце, 29 октября, 2020

ФОТО: VALERY HACHE/AFP

В Авиньоне, Франция, вооруженный ножом мужчина с криком "Аллах Акбар" напал на полицейских, которые его застрелили, сообщает радиостанция Europe 1 и Midi Libre со ссылкой на источник в полиции.

По факту произошедшего начато расследование.

По сведениям Europe 1, инцидент произошел около 11:15 по местному времени. Человек с ножом сначала пытался угрожать прохожим на улице, а затем напал на полицию.

Ранее в четверг в Ницце в базилике Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей с криками "Аллах Акбар" и убил троих. Одну из убитых женщин он обезглавил. Он был  тяжело ранен при задержании.

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