На юге Франции второе нападение за день: напавший на полицейских с криками "Аллах Акбар" мужчина застрелен

По сведениям Europe 1, инцидент произошел около 11:15 по местному времени. Человек с ножом сначала пытался угрожать прохожим на улице, а затем напал на полицию.

Ранее в четверг в Ницце в базилике Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей с криками "Аллах Акбар" и убил троих. Одну из убитых женщин он обезглавил. Он был тяжело ранен при задержании.