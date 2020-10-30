Горуправа Нарвы выкупит пятиэтажное здание, чтобы снести его

Оппозиционеры также боятся, что снос пятиэтажной сталинки окажется для города слишком дорогим.

Директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва сообщила, что ранее собирала ценовые предложения на снос и утилизацию - фирмы хотели от 60 до 80 тысяч евро. Сейчас цена может оказаться другой, однако, фонд KredEx выделяет местным самоуправлениям деньги на снос подобных руин. Если успеть заказать снос в этом году, можно получить от фонда до 90% стоимости сноса. В следующем году - либо 90%, если в фонде останутся деньги с этого года, либо только 70%.

Депутат Виктор Шемарин рассказал, что привлекал собственного эксперта из одной из строительных фирм Таллинна, по мнению которого снос будет стоить не меньше 100 тысяч.

“Он говорил, что всё зависит от проекта сноса - взрывать нельзя, сносить бульдозером нельзя. Надо сносить поэтапно. Он сказал, около 100 тысяч за снос, плюс 300 тысяч за утилизацию. Это уже 400 тысяч евро!” - сказал депутат Шемарин.

По его словам, внутри кирпичного здания использовали дранку, поэтому его нельзя будет переработать на кирпичную крошку, и утилизация будет особенно дорогой.

С ним не согласился депутат Илья Федоров, который работает руководителем проектов в строительной фирме Vant: “Коллеги оперировали сказочными цифрами. Нет нормальной оценки, но дороже 100 тысяч это никак не может стоить”. По его словам, техника может спокойно перемолоть строительные отходы, отделив древесину от кирпича.

Что будет вместо общежития?

Как писал Rus.Postimees, комплекс из трех пятиэтажных общежитий принадлежал Кренгольмской мануфактуре. В советское время здесь жили, в основном, ее незамужние работницы. По информации городской управы, Кренгольм продал дом номер 6 по ул. Космонауди в 1994 году частной компании, которая затем обанкротилась, и здание приобрела фирма PAK, владеющая им до сих пор.

Владелец PAK Калле Тууль планировал приобрести и два соседних здания, чтобы построить на месте всех зданий большой торгово-гостиничный комплекс. Но эти два общежития в итоге достались другой фирме, которая построила на их месте офисно-торговый центр Kerese Keskus, меньший по размеру. Проект Калле Тууля завис в воздухе еще в 2004 году, и с тех пор заброшенное общежитие постепенно разрушается.

Здание периодически доставляет хлопоты полиции и спасателям, поскольку в него проникают подростки.

По словам мэра, выкуп здания для городских властей - не коммерческий проект, выгоды от него не будет, а цель в том, чтобы обеспечить безопасность и нормальный внешний вид. Весной мэр города говорил, что на его месте появится бесплатная парковка для жителей окрестных домов и посетителей расположенного рядом театрального центра Vaba Lava. Но теперь, возможны и другие варианты использования.