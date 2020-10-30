Горуправа Нарвы выкупит пятиэтажное здание, чтобы снести его

Решена судьба бывшего общежития Кренгольма на ул. Космонауди в Нарве. Городское собрание в четверг разрешило городской управе выкупить его, чтобы снести. Управа и собственник здания до этого сошлись на цене в 120 тысяч евро. Противники сделки считают цену сильно завышенной что в кризис выглядит либо растратой денег, либо коррупцией. Мэр города отвечает, что это часть большой работы по избавлению города от надоевших всем руин, находящихся в частных руках.
Цена завышенная или реальная?
Бывшее общежитие Кренгольма на ул. Космонауди, буквально в паре минут ходьбы от зданий городского собрания и управы, было заброшено еще в 90-х годах. Это одни из самых крупных руин в городе, которые не только портят внешний вид города, но и представляют опасность, поскольку туда регулярно проникают подростки.
Управа давно пыталась выкупить здание, но не могла договориться с владельцем о цене. Весной мэр Нарвы Алексей Евграфов договорился о сумме 130 тысяч евро, но депутатская комиссия по городскому хозяйству в ожидании экономического кризиса заблокировала проект. Теперь управа убедила продавца сбросить цену до 120 тысяч и предприняла вторую попытку получить у депутатов разрешение на сделку.
На заседании горсобрания в четверг оппозиционные депутаты выступили против, поскольку считали и эту цену завышенной.
Михаил Стальнухин отметил, что стоимость здания - вообще отрицательная, поскольку городу придется тратиться на его снос.
“Вы что, возродили экономику? Вы что, можете показать статистику, по которой у нас растут поступления подоходного налога? У меня работа такая - я приношу деньги из Рийгикогу в городскую казну, - заявил Стальнухин. - И мне надоело, что я приношу, а кто-то из другого кармана выбрасывает эти деньги на ветер”.
По мнению Стальнухина, идея обязательно выкупить здание сейчас имеет коррупционный оттенок. О подозрении в коррупции заявил и депутат Сергей Горлач, который работает специалистом по продаже недвижимости. По его оценке, стоимость здания и участка (без расходов на снос) - порядка 80 тысяч, то есть сейчас она завышена примерно в полтора раза.
“Да, эти развалины всем надоели. Да, мы хотим жить в красивом городе. Но этот участок не стоит 120 тысяч евро, - заявил Сергей Горлач. - А если бы стоил, хозяин продал бы его на открытом рынке”.
Управа заказала оценку недвижимости, которая показала рыночную цену участка 112 тысяч евро (без учета стоимости здания и расходов на его снос). Поэтому управа и согласилась на цену в 120 тысяч. Сергей Горлач считает, что эта оценка была подгоном ответа под нужный результат. По его словам, в Нарве в 2020 году была всего одна сделка по продаже коммерческой недвижимости, в 2019 году таких сделок не было, в 2018 году было две сделки. Поэтому назвать рыночную цену участка на Космонауди очень сложно. Оценщик же опирался на сделку 2017 года, но не в Нарве, а в Йыхви.
Мэр города считает оценку Горлача некорректной, поскольку он обвиняет в некомпетентности лицензированного оценщика из конкурирующей фирмы.
“Мы работаем с фактами в управе, - сказал мэр Алексей Евграфов. - У нас есть оценки, мы отталкиваемся от них. В данном вопросе я не очень понимаю, откуда вообще возникла такая долгая дискуссия”.
За снос тоже придется платить
Оппозиционеры также боятся, что снос пятиэтажной сталинки окажется для города слишком дорогим.
Директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва сообщила, что ранее собирала ценовые предложения на снос и утилизацию - фирмы хотели от 60 до 80 тысяч евро. Сейчас цена может оказаться другой, однако, фонд KredEx выделяет местным самоуправлениям деньги на снос подобных руин. Если успеть заказать снос в этом году, можно получить от фонда до 90% стоимости сноса. В следующем году - либо 90%, если в фонде останутся деньги с этого года, либо только 70%.
Депутат Виктор Шемарин рассказал, что привлекал собственного эксперта из одной из строительных фирм Таллинна, по мнению которого снос будет стоить не меньше 100 тысяч.
“Он говорил, что всё зависит от проекта сноса - взрывать нельзя, сносить бульдозером нельзя. Надо сносить поэтапно. Он сказал, около 100 тысяч за снос, плюс 300 тысяч за утилизацию. Это уже 400 тысяч евро!” - сказал депутат Шемарин.
По его словам, внутри кирпичного здания использовали дранку, поэтому его нельзя будет переработать на кирпичную крошку, и утилизация будет особенно дорогой.
С ним не согласился депутат Илья Федоров, который работает руководителем проектов в строительной фирме Vant: “Коллеги оперировали сказочными цифрами. Нет нормальной оценки, но дороже 100 тысяч это никак не может стоить”. По его словам, техника может спокойно перемолоть строительные отходы, отделив древесину от кирпича.
Что будет вместо общежития?
Как писал Rus.Postimees, комплекс из трех пятиэтажных общежитий принадлежал Кренгольмской мануфактуре. В советское время здесь жили, в основном, ее незамужние работницы. По информации городской управы, Кренгольм продал дом номер 6 по ул. Космонауди в 1994 году частной компании, которая затем обанкротилась, и здание приобрела фирма PAK, владеющая им до сих пор.
Владелец PAK Калле Тууль планировал приобрести и два соседних здания, чтобы построить на месте всех зданий большой торгово-гостиничный комплекс. Но эти два общежития в итоге достались другой фирме, которая построила на их месте офисно-торговый центр Kerese Keskus, меньший по размеру. Проект Калле Тууля завис в воздухе еще в 2004 году, и с тех пор заброшенное общежитие постепенно разрушается.
Здание периодически доставляет хлопоты полиции и спасателям, поскольку в него проникают подростки.
По словам мэра, выкуп здания для городских властей - не коммерческий проект, выгоды от него не будет, а цель в том, чтобы обеспечить безопасность и нормальный внешний вид. Весной мэр города говорил, что на его месте появится бесплатная парковка для жителей окрестных домов и посетителей расположенного рядом театрального центра Vaba Lava. Но теперь, возможны и другие варианты использования.
“Сейчас появились разные варианты и предложения. Одно из них - сделать там зеленую зону для досуга. Было предложение рассмотреть возможность перепродажи - но для этого мы должны иметь какое-то предложение, которого сейчас нет. Высказывалось мнение, что если здания не будет, участок сам по себе будет привлекательнее. Но, я думаю, самый реальный вариант - в процессе сноса мы свяжемся с соседними квартирными товариществами, с Kerese Keskus и все вместе попытаемся найти оптимальное решение для этого участка”.