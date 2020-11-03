Мартин Репинский — Яне Тоом: приезжайте к нам в Йыхви, работы хватит на всех!

В опубликованном в соцсетях посте Репинский призвал Яну Тоом ознакомиться с происходящим в волости Йыхви.

«Уважаемая Яна, благодарю вас за заботу о судьбе Йыхви! Когда будете в Ида-Вирумаа, заезжайте к нам, с удовольствием организую для вас экскурсию и покажу новый променад в Йыхви, музыкальную площадь, обновленный городской парк, Нарвское шоссе и улицу Парги. Прокатимся с вами и по другим недавно приведенным в порядок дорогам», - написал Репинский.

Он предложил Тоом взять с собой детей и внуков, поскольку в волости Йыхви открылось несколько новых детских и спортивных площадок. «Обязательно покажу вам реконструированную русскую основную школу, детские сады, и, конечно, новенький школьный стадион», - продолжил Репинский, отметив, что если же Тоом приедет в следующем году, то ей посчастливится лицезреть завершение строительства новой основной школы, легкоатлетического стадиона, образовательного городка, большой игровой площадки в центре города, крытого футбольного стадиона и многих других объектов.

«Мы не забываем о людях преклонного возраста, выплачивая им пособие к юбилею. Помним и о детях, в Эстонии мало самоуправлений, где родители получают более 750 евро в виде пособия по рождению ребенка, - пишет Репинский. - Это лишь некоторые объекты и достижения из тех, которые были претворены в жизнь под руководством центристов и союза "Йыхви - наш дом"».

Репинский напомнил, что он пришел в политику в 2009 году, когда его выбрали в волостное собрание волости Иллука. «На всех последующих голосованиях избиратели поддерживали мою кандидатуру, решая, что я достоин представлять их как в местных самоуправлениях, так и в Рийгикогу, - отметил он. - Политическим действиям, если они не идут вразрез с законом, дает оценку избиратель. Так уж заведено в демократическом государстве».

Репинский также пожелал, чтобы они с Тоом сосредоточились на отстаивании интересов избирателей, исполнении данных на выборах обещаний и достижении хороших результатов на следующих выборах, а не на разборках между собой. «А если заскучаете в Брюсселе, приезжайте к нам в Йыхви на подмогу. Работы хватит на всех», - обратился он к Тоом.