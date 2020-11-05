Вице-мэр: треть школ Таллинна уже затронута коронавирусом

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Фрагмент беседы:

– Как вы оцениваете ситуацию? Чего можно ожидать в ближайшее время в Таллинне?

– Ситуация очень серьезная, но для паники нет серьезных причин. Столичные школы продолжают придерживаться частично желтого сценария, разработанного еще в середине сентября. Основная задача – рассредоточить учеников по зданию школы. Кто-то решил этот вопрос за счет перевода школы на четырехдневку, кто-то иначе. Есть школы, вообще не использующие дистанционное обучение.

Дистанционки для галочки не будет! Мы точно не собираемся отправлять детей домой без особых на то причин, просто так. 8

– Остались ли в Таллинне школы и детские сады, не затронутые коронавирусом?

– Из 57 общеобразовательных школ Таллинна примерно 20 были затронуты коронавирусной инфекцией, три из десяти школ по интересам тоже уже испытали на себе наличие коронавируса (треть школ – прим. ред.). 8

В детских садах ситуация лучше: из 125 садов 14 столкнулись с коронавирусом (10% – прим.ред.).

Количество активных случаев в школах и садах снижается. На данный момент их осталось около десяти. Таллиннская гимназия Ляэнемере, где был обнаружен первый в столице зараженный школьник, уже тоже перестала быть активной.

При этом остается несколько школ, в которых очень непростая ситуация.

Например, в гимназии Густава Адольфа все первые шесть классов отправлены домой. Там уже есть случаи заражения и на гимназическом, и на предгимназическом уровнях. На данный момент – это одна из наиболее пострадавших школ. 8

В целом, коронавирус пока еще не коснулся довольно большого числа учебных заведений. Хотелось бы, чтобы так было и дальше.

– Столичные власти рекомендуют отказаться от массовых мероприятий. Означает ли это, что школы и детсады останутся без новогодних елок?

– Есть еще время подумать. За ближайший месяц с лишним мы успеем понять, как развивается ситуация. В зависимости от этого будут приниматься решения.

– Правильно ли я понимаю, что Таллинн – без соответствующих распоряжений правительства – сам не планирует закрывать ни одно учебное заведение?

– Безусловно! Если, конечно, нас не захлестнет пандемия полностью. Сейчас мы настроены на то, что полное закрытие учебных заведений и переход на дистанционное обучение – это крайняя мера.

– Грозит ли Эстонии чрезвычайное положение, как в Литве и Латвии?

– Хочется надеяться, что в Эстонии будет все хорошо, что мы уже достигли пика заболеваемости. Очень многое зависит и от нас самих – от соблюдения рекомендаций Департамента здоровья и требований правил безопасности.

– На муниципальных концертных площадках уже запрещено появляться без масок. Будут ли предъявляться подобные требования к старшеклассникам и педагогам?