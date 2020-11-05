Тартуский университет: без категории С1 можно получить диплом, но не профессию

Диплом может оказаться неполноценным

“В данном случае мы решили, что студентка имеет право получить высшее образование в соответствии с учебной программой и требованиями, которые она учитывала при начале учебы. Студентке разъяснены условия прохождения учебной программы и присвоения профессии”, - сообщила учебный директор Нарвского колледжа Тартуского университета Ингрид Ветка.

Категория С1 требуется для окончания вуза с 2016 года. Студентка, которая начала учебу раньше, а теперь не допускается к преддипломной практике, обращалась также к руководству Тартуского университета. Ректор ТУ Тоомас Ассер ответил ей, что это языковое требование было установлено еще прежним директором НКТУ Кристиной Каллас, чтобы гарантировать, что все студенты получат профессиональную квалификацию после окончании учебы.

“Поскольку вы учитесь по версии программы “Молодежная работа” на 2015/2016 учебный год, формально вы должны сдать языковой экзамен на уровне B2, чтобы поступить на последнюю стажировку, - сообщил ректор ТУ в официальном письме студентке. - Вы также можете завершить эту версию учебной программы с этим языковым уровнем, но у вас нет возможности получить профессию”.

Ректор пояснил, что студент, который защитился или сдал выпускной экзамен, имеет право на диплом о высшем образовании. Но это не тоже самое, что профессия.

“Профессию выдает оценочная комиссия, которой является комиссия по защите итоговой работы или комиссия по выпускным экзаменам в университете. Решение о присвоении профессии является индивидуальным, т.е. в протоколе защиты для каждого студента указывается, будет ли ему присвоена профессия”.

Присвоение профессии, сообщает ректор, регулируется порядком университета, профессиональные требования - принятым в Эстонии стандартом по данной профессии, а языковые требования к определенным профессиям определяются постановлением Правительства.

Однако, в стандарте и в правительственном постановлении корреспонденту не удалось найти прямых указаний, что молодежный работник обязан иметь категорию С1.

Ингрид Ветка и Тоомас Ассер особо подчеркнули, что для вуза является принципиальным вопросом качество обучения.

“Практика колледжа запрашивать сертификат о знании языка на уровень C1 является законной и соответствует его цели по обеспечению качества, - сообщила Rus.Postimees Ингрид Ветка. - Диплом Тартуского университета является знаком качества, а прохождение учебной программы требует приверженности учебе и достижению профессиональных компетенций”.

Тоомас Ассер выразил надежду, что студентка всё же получит категорию С1 и, соответственно, сможет получить профессию.

Ситуация не стала понятной

Студентка, не имеющая категории С1, рассказала, что будет изучать ответ университета вместе со своим юристом, потому что на данный момент ей непонятно, имеет ли она право работать по своей будущей специальности.

“Мы обсуждали с другими девочками, и они тоже в замешательства - мы не понимаем, так нам можно или нам нельзя? Потому что формально можно, но практически нас на работу не возьмут”, - сказала она.

По словам девушки, в организации, где она уже фактически работает по будущей профессии, работники имеют категорию В2 по эстонскому и высшее образование, и работодателя это устраивает. В то же время, когда какое-либо учреждение, которое занимается молодежной работой, ищет директора, от кандидатов отдельно требуют наличие категории С1: