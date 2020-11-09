Аналитик: Марту Хельме не стать президентом Эстонии

- Систему президентских выборов необходимо менять
- Нужен один семилетний президентский срок
- Окончательное слово – Коллегии выборщиков!
- Нового компромиссного президента найдут во II туре
Известный общественный деятель, бывший госминистр Райво Варе считает, что систему президентских выборов в Эстонии пора сделать более адекватной. Однако окно возможностей для таких изменений на сегодняшний день уже закрылось, отметил эксперт в интервью Rus.Postimees.
Варе уверен, что шансов стать главой государства в следующем году нет ни у Марта Хельме (EKRE), ни у действующего президента Керсти Кальюлайд.
– В Эстонии уже начался предвыборный президентский цикл. Очередного президента мы, по традиции, получим от партии "Отечество"?
Речь идет о таких вариантах, которые не предполагали бы просто технических выборов на основе кулуарного соглашения партийных лидеров.
– В любом случае за оставшийся год до новых выборов уже ничего не изменить…
На круги своя возвращается старая система. Президента вновь будут выбирать руководители партий. Сами партии тоже будут на влиять на процесс.
Я подозреваю, что первый раунд вновь будет неудачным. Опять будут выдвинуты кандидаты от всех политических сил, никто ни с кем не договорится, парламент не сможет принять решение, и вопрос уйдет в Коллегию выборщиков.
В прошлый раз из-за разных перипетий президента не получилось выбрать даже в Коллегии выборщиков, дело вернулось в парламент, где и был сделан технический выбор.
– Насколько вероятно, что ситуация повторится?
– Боюсь, что в этот раз так не будет. В преддверии местных выборов Коллегия выборщиков, в которую также входят и представители местных самоуправлений, по всей видимости, попытается решить президентский вопрос одним пакетом.
Первый раунд в преддверии местных выборов, разумеется, будет использован для пропаганды своих партий, а во втором раунде – уже на уровне договоренностей в Коллегии выборщиков – появится новый президент. В этой ситуации проходным может быть кто-то из компромиссных кандидатов.
– Март Хельме может стать президентом?
Что касается возможностей кандидатов от других сил, то партия "Отечество" в этом контексте выглядит наиболее нейтральной силой. Вполне допустимо, что новый президент будет снова от них.
– То есть, монополия партии "Отечество" на президентский пост, за исключением осечки в случае с Арнольдом Рюйтелем, останется незыблемой?
– Да, но она каждый раз разная. Эта монополия всегда была компромиссной, то есть, хитрой комбинацией.
– Действующий президент может рассчитывать на второй срок? Или уже очевидно, что Керсти Кальюлайд не рассматривает для себя такую возможность? В противном случае она не пошла бы на открытый конфликт с правительством и не стала бы баллотироваться на пост президента ОЭСР.
– Даже если у нее такие мысли и есть, не думаю, что из этого в нынешней ситуации может что-то получиться. В любом случае Кальюлайд будет определять начальный дискурс этих выборов.
– Может быть, нам сейчас нужнее референдум о прямых президентских выборах, чем народное голосование по вопросу о браке?
– Считаю, что наиболее целесообразная формула в свое время была предложена нашим фондом по госреформе. Однако она была успешно задвинута.
В такой смешанной системе упор бы делался не на парламенте и партиях, а на Коллегии выборщиков и местных самоуправлениях. Уверен, что это было бы самое хорошее решение, которое бы позволило исключить вероятность того, что Коллегия не сможет выбрать президента. Нужно сделать так, чтобы это решение было окончательным.