Аналитик: Марту Хельме не стать президентом Эстонии

Варе уверен, что шансов стать главой государства в следующем году нет ни у Марта Хельме (EKRE), ни у действующего президента Керсти Кальюлайд.

– В Эстонии уже начался предвыборный президентский цикл. Очередного президента мы, по традиции, получим от партии "Отечество"?

– Бог его знает! На предыдущих выборах, в преддверии и после них, много говорилось о том, что нужно менять существующую систему и делать ее более адекватной.

Речь идет о таких вариантах, которые не предполагали бы просто технических выборов на основе кулуарного соглашения партийных лидеров.

– В любом случае за оставшийся год до новых выборов уже ничего не изменить…

– Наши политические партии удачно проворонили время. Конечно, это было сделано намеренно. Окно возможностей для изменения системы на сегодняшний день закрылось.

На круги своя возвращается старая система. Президента вновь будут выбирать руководители партий. Сами партии тоже будут на влиять на процесс.

Я подозреваю, что первый раунд вновь будет неудачным. Опять будут выдвинуты кандидаты от всех политических сил, никто ни с кем не договорится, парламент не сможет принять решение, и вопрос уйдет в Коллегию выборщиков.

В прошлый раз из-за разных перипетий президента не получилось выбрать даже в Коллегии выборщиков, дело вернулось в парламент, где и был сделан технический выбор.

– Насколько вероятно, что ситуация повторится?

– Боюсь, что в этот раз так не будет. В преддверии местных выборов Коллегия выборщиков, в которую также входят и представители местных самоуправлений, по всей видимости, попытается решить президентский вопрос одним пакетом.

Напомню, что муниципальные выборы пройдут в 2021 году через два месяца после выборов президента. Думаю, что какая-то договоренность по президенту в такой ситуации будет достигнута.

Первый раунд в преддверии местных выборов, разумеется, будет использован для пропаганды своих партий, а во втором раунде – уже на уровне договоренностей в Коллегии выборщиков – появится новый президент. В этой ситуации проходным может быть кто-то из компромиссных кандидатов.

– Март Хельме может стать президентом?

– Ни при каких обстоятельствах! Уверен, что в первом раунде Хельме будет очень даже заметен, он это умеет. В окончательном раскладе не вижу для него вариантов.

Что касается возможностей кандидатов от других сил, то партия "Отечество" в этом контексте выглядит наиболее нейтральной силой. Вполне допустимо, что новый президент будет снова от них.

– То есть, монополия партии "Отечество" на президентский пост, за исключением осечки в случае с Арнольдом Рюйтелем, останется незыблемой?

– Да, но она каждый раз разная. Эта монополия всегда была компромиссной, то есть, хитрой комбинацией.

– Действующий президент может рассчитывать на второй срок? Или уже очевидно, что Керсти Кальюлайд не рассматривает для себя такую возможность? В противном случае она не пошла бы на открытый конфликт с правительством и не стала бы баллотироваться на пост президента ОЭСР.

– Даже если у нее такие мысли и есть, не думаю, что из этого в нынешней ситуации может что-то получиться. В любом случае Кальюлайд будет определять начальный дискурс этих выборов.

– Может быть, нам сейчас нужнее референдум о прямых президентских выборах, чем народное голосование по вопросу о браке?

– Считаю, что наиболее целесообразная формула в свое время была предложена нашим фондом по госреформе. Однако она была успешно задвинута.

Суть предложения была очень проста. Эстонии нужен 7-летний президентский срок, но один. Это позволит не зависеть от партийного расклада на следующих выборах.