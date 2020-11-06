Трое учеников таллиннской школы заразились коронавирусом

«У нас есть информация о трех зараженных. Один из них был в последний раз в школе в прошлую пятницу, 30 октября. Другие двое — это спортсмены, которые были на соревнованиях в Нарве. Симптомы заболевания появились у них там, после этого они в школу не приходили», - рассказала Rus.Postimees директор Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар.

Она отметила, что два десятых класса отправлены на самоизоляцию, другие классы пока продолжают посещать занятия в привычном режиме.

Напомним, в интервью Rus.Postimees вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев сказал, что треть школ столицы уже затронута коронавирусом

«Столичные школы продолжают придерживаться частично желтого сценария, разработанного еще в середине сентября. Основная задача – рассредоточить учеников по зданию школы. Кто-то решил этот вопрос за счет перевода школы на четырехдневку, кто-то иначе. Есть школы, вообще не использующие дистанционное обучение», - сказал он.