Машину эвакуировали незаконно, но вернуть деньги за ее эвакуацию просто так не получится

Поскольку Евгений чувствовал несправедливость, он написал жалобу на действия сотрудников полиции и потребовал аннулировать их решение об эвакуации автомобиля. Он уверяет, что машина была припаркована на огромной парковочной площадке торгового центра Sikupilli, он стоял рядом с ней и ждал приятеля. Патрульные полицейские, которые занимались Евгением, заявили, что автомобиль припаркован неправильно и сильно мешает движению транспорта, поэтому его нужно или переставить, или эвакуировать. Евгений ответил, что пьяным за руль не сядет, а машина ночью на парковке торгового центра никому мешать не может, вот-вот приедет трезвый друг и все спокойно уедут домой. Дело закончилось принудительной доставкой Евгения в полицию, куда привезли и его автомобиль. Штрафов ему не назначили, заплатить пришлось только за эвакуацию машины.

Разбиравшийся с жалобой инспектор просмотрел записи с камер видеонаблюдения торгового центра и отметил, что автомобиль стоит в парковочной зоне площадки, занимая два парковочных места, носом машина выходит на дорожку подъезда к парковочному месту, но на всей площадке стоят лишь одиночные машины, а движения практически нет.

Постановление об эвакуации автомобиля было составлено на основании пункта первого, части второй 92-й статьи Закона о дорожном движении, согласно которой автомобиль можно эвакуировать под охраной в место хранения, если автомобиль припаркован так, что создает опасность для других участников движения или значительно мешает движению. Но данный автомобиль был припаркован в стороне от других машин и движению не мешал: «Таким образом, выбранное для эвакуации основание неверное и акт подлежит аннулированию».

Вернуть заплаченные за эвакуацию 42 евро не смогли, поскольку проводивший расследование чиновник пришел к выводу, что эти расходы должны компенсироваться в порядке, предусмотренном Законом об ответственности государства. То есть впереди Евгения может ждать еще и поход в суд.