В Ида-Вирумаа рекордный уровень заражения: новый очаг в Нарве затронул 32 человека

Департамент здоровья сообщил в субботу о новом очаге заражения в Ида-Вирумаа и назвал его в пресс-сообщении «нарвским спортивным очагом».

Количество зараженных, очевидно, увеличится

Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп уточнила, что распространение вируса началось с хоккейной команды, сообщает Põhjarannik.

По ее словам, на этой неделе в нарвской хоккейной команде сначала было подтверждено четыре заражения коронавирусом. За неделю прибавилось еще 28 зараженных. Среди них как взрослые, так и дети.

По словам Кингсепп, есть основание полагать, что в ближайшие дни число зараженных вырастет еще, поскольку, по предварительным данным, вирус в спортшколе распространялся и через раздевалки, которые используют многие спортсмены.

Нарвская горуправа сообщил в субботу вечером в соцсетях, что в целях профилактики и борьбы с распространением короновирусной инфекции, Нарвский ледовый холл и здание бокса закрыты до 17 ноября. «По рекомендациям Департамента здоровья, в спортшколе Паэмурру занятия на отделениях хоккея, фигурного катания, художественной гимнастики и легкой атлетики приостановлены и переведены на дистанционное обучение до 17 ноября», - сообщила горуправа, добавив, что массовое катание также отменяется до этой даты.

В воскресенье, 8 ноября, утром горуправа напомнила, что учащиеся нарвской спортшколы Паэмурру отделений хоккея с шайбой, фигурного катания, художественной гимнастики и легкой атлетики, которые по рекомендациям Департамента здоровья отправлены на изоляцию до 17 ноября включительно, не могут посещать также общеобразовательную школу или детский сад.

Эстонский хоккейный союз объявил в среду, что из-за возникновения случаев заражения коронавирусом руководство союза на внеочередном собрании решило приостановить все игры в Эстонской хоккейной лиге до 16 ноября.

Руководство союза посчитало, что двухнедельный перерыв важен, чтобы следить за развитием ситуацией и делать все возможное, чтобы не допустить распространения вируса.

В Лиге Coolbet участвует пять команд, в том числе и команда нарвской спортшколы Паэмурру (PSK). В Нарвском ледовом холле PSK последний раз играла в прошлую субботу, когда на глазах 345 зрителей со счетом 10:0 разгромила таллиннскую команду Vipers.

Заболеваемость коронавирусом в уезде достигла рекордного уровня

В Ида-Вирумаа сейчас восемь очагов заражения. Из них самый большой находится в Вируской тюрьме, с ним связано 200 человек. Количество новых зараженных там пока прекратило расти: в воскресенье Департамент здоровья сообщил об одной положительной пробе.

За последние сутки в Ида-Вирумаа прибавилось 69 зараженных. Также в Ида-Вируской центральной больнице скончалась болевшая коронавирусом 75-летняя женщина.