Раймонд Кальюлайд: Америка – не святая, но ставить Байдена и Лукашенко на одну доску…

- Народ думает, что политики из замка Тоомпеа живут на Луне
- Эстония превращается в страну, с которой не хотят иметь дело
- Из-за Хельме Эстония может отойти для США на второй план
- Это был дипломатический демарш!
Оценивая итоги выборов в США, Эстония оказалась на пороге очередного правительственного кризиса. Поводом послужили скандальные заявления министров от партии EKRE Марта и Мартина Хельме, назвавших выборы в США нечестными.
Результаты выборов в США и реакцию на них в Эстонии, приведшую к оставке главы МВД Марта Хельме (EKRE), прокомментировал в студии Postimees член парламентской комиссии по иностранным делам Раймонд Кальюлайд (СДПЭ).
Выдержки из беседы:
– Почему общественность так возмутили заявления Хельме о нечестных выборах? Теперь уже экс-глава МВД задается вопросом, почему четыре года назад в Эстонии никого не возмущала критика в адрес новоизбранного президента Трампа, которая звучала на каждом шагу?
– В таком свободном обществе, как Эстония, конечно же, нельзя утверждать, что Америка для нас является святой.
Дело в той форме, в которой выразили свою критику Март и Мартин Хельме. Они же не сказали, что есть сомнения или спорные моменты, не сослались на Трампа, заявляющего о фальсификациях. Они сказали, что это железно, что выборы были сфальсифицированы.
Хельме сравнили ситуацию в Америке с Белоруссией! Они персонально раскритиковали будущего президента Джо Байдена, отметив, что он старый, вообще не понимает, что происходит в мире. Будущего вице-президента Камалу Харрис они назвали опасным для мира левым радикалом!
Или, может быть, Эстония надумала отказаться от своих обязательств в сфере международного сотрудничества, экономики, инфотехнологий?
Хельме поставили Джо Байдена на одну доску с президентом Лукашенко! И сделали они это не как оппозиционные политики. Конечно, в той же России Жириновский тоже всякое говорит, но никто это не воспринимает как официальную позицию РФ. В Эстонии же подобные заявления сделали два ключевых министра!
– Что, по сути, изменится после отставки Марта Хельме? Он ушел с поста главы МВД, но при этом коалиция с участием EKRE сохранилась. Наверняка, прежней останется не только коалиция, но и риторика. Более того, EKRE выполнит обещание о проведении референдума о браке, а Март Хельме вне правительства сможет делать еще больше резонансных заявлений…
– Сформированная в 2019 году коалиция держится на постоянных утешениях общественности со стороны премьера Ратаса и других центристов. Они заверяют людей в том, что представители EKRE «провинились» в последний раз. Но не тут-то было! С прошлого скандала, завершившегося дарением торта, прошла всего неделя.
Праворадикалы из EKRE – единственные, кому выгодна вся эта ситуация.
– Как повлияют заявления на отношения с США?
– Все зависит от того, как этот кризис будет развиваться дальше. За рубежом, конечно, обращают внимание на такие заявления. У нас есть посольство США на улице Кентманни. Естественно, подобные мессиджи будут отмечены в докладах и переданы в Вашингтон.
– Во что конкретно это может вылиться?
– Это большой шаг назад. В Эстонии всегда очень ценили тесные отношения с США. Над их созданием много работали наши политики, дипломаты, военные.
Эстония сотрудничает с США не только в вопросах обороны, но и по части экономики, новых технологий и т.д. У нас много IT-фирм…
– Неужели им перекроют кислород из-за высказываний Хельме?
– Наше влияние на общие правила игры в международной торговле снизится.
Репутация очень важна. И измеряется это тем, что тебя либо слушают на международной арене, либо не слушают. В вопросах цифровых технологий мы сейчас большие авторитеты. И нам принадлежит важная роль, например, в международной дискуссии по вопросам налогообложения крупных технологических фирм.
Все высказывания Хельме в отношении США, Финляндии, Швеции и т.д. не проходят мимо. Эстония превращается в страну, с которой никто не захочет иметь дело.
Подробнее в повторе!
- Как повлияют заявления министров Хельме на отношения Эстонии и США?
- Придется ли Эстонии восстанавливать свой имидж?
- Может ли возникший кризис привести к развалу правительства?
- Чем данный скандал может быть выгоден EKRE?
- Как правление Дональда Трампа повлияло на международные отношения?
- Насколько быстро США при Джо Байдене смогут восстановить доверие на международной арене?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja