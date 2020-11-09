Пн, 9.11.2020
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Мартин Репинский
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  • Раймонд Кальюлайд: Америка – не святая, но ставить Байдена и Лукашенко на одну доску…
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Раймонд Кальюлайд: Америка – не святая, но ставить Байдена и Лукашенко на одну доску…

  • Народ думает, что политики из замка Тоомпеа живут на Луне
  • Эстония превращается в страну, с которой не хотят иметь дело
  • Из-за Хельме Эстония может отойти для США на второй план
  • Это был дипломатический демарш!

Оценивая итоги выборов в США, Эстония оказалась на пороге очередного правительственного кризиса. Поводом послужили скандальные заявления министров от партии EKRE Марта и Мартина Хельме, назвавших выборы в США нечестными.

Результаты выборов в США и реакцию на них в Эстонии, приведшую к оставке главы МВД Марта Хельме (EKRE), прокомментировал в студии Postimees член парламентской комиссии по иностранным делам Раймонд Кальюлайд (СДПЭ).

Выдержки из беседы:

– Почему общественность так возмутили заявления Хельме о нечестных выборах? Теперь уже экс-глава МВД задается вопросом, почему четыре года назад в Эстонии никого не возмущала критика в адрес новоизбранного президента Трампа, которая звучала на каждом шагу?  

– В таком свободном обществе, как Эстония, конечно же, нельзя утверждать, что Америка для нас является святой.

Не стоит думать, что в Эстонии нельзя критиковать США и ее лидеров. Это не так! Просто Хельме поставили Джо Байдена на одну доску с президентом Лукашенко. И сделали это два ключевых министра!

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Дело в той форме, в которой выразили свою критику Март и Мартин Хельме. Они же не сказали, что есть сомнения или спорные моменты, не сослались на Трампа, заявляющего о фальсификациях. Они сказали, что это железно, что выборы были сфальсифицированы.

Хельме сравнили ситуацию в Америке с Белоруссией! Они персонально раскритиковали будущего президента Джо Байдена, отметив, что он старый, вообще не понимает, что происходит в мире. Будущего вице-президента Камалу Харрис они назвали опасным для мира левым радикалом!

Это был дипломатический демарш. Думаю, что у американской стороны возник после этого вопрос: что Эстония хотела этим сказать? Может быть, выйти из НАТО?

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Или, может быть, Эстония надумала отказаться от своих обязательств в сфере международного сотрудничества, экономики, инфотехнологий?

Хельме поставили Джо Байдена на одну доску с президентом Лукашенко! И сделали они это не как оппозиционные политики. Конечно, в той же России Жириновский тоже всякое говорит, но никто это не воспринимает как официальную позицию РФ. В Эстонии же подобные заявления сделали два ключевых министра!

Убежден, что МВД нельзя было доверять EKRE.

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– Что, по сути, изменится после отставки Марта Хельме? Он ушел с поста главы МВД, но при этом коалиция с участием EKRE сохранилась. Наверняка, прежней останется не только коалиция, но и риторика. Более того, EKRE выполнит обещание о проведении референдума о браке, а Март Хельме вне правительства сможет делать еще больше резонансных заявлений…

– Сформированная в 2019 году коалиция держится на постоянных утешениях общественности со стороны премьера Ратаса и других центристов. Они заверяют людей в том, что представители EKRE «провинились» в последний раз. Но не тут-то было! С прошлого скандала, завершившегося дарением торта, прошла всего неделя. 

Простые люди думают, что политики из замка Тоомпеа живут на Луне, реальными проблемами они не занимаются. Низкие пенсии или жалкие зарплаты спасателей или учителей у нас никого не возмущают.

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Праворадикалы из EKRE – единственные, кому выгодна вся эта ситуация.

– Как повлияют заявления на отношения с США?

– Все зависит от того, как этот кризис будет развиваться дальше. За рубежом, конечно, обращают внимание на такие заявления. У нас есть посольство США на улице Кентманни. Естественно, подобные мессиджи будут отмечены в докладах и переданы в Вашингтон.

Все это будет учтено, когда Джо Байден и новая администрация президента США будут планировать первые зарубежные встречи. Им послан сигнал, что треть правительства Эстонии считает Джо Байдена нелегитимным президентом.

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– Во что конкретно это может вылиться?

– Это большой шаг назад. В Эстонии всегда очень ценили тесные отношения с США. Над их созданием много работали наши политики, дипломаты, военные.

Теперь к Эстонии будут относиться по-другому. Наши проблемы отойдут для США на второй план.

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Эстония сотрудничает с США не только в вопросах обороны, но и по части экономики, новых технологий и т.д. У нас много IT-фирм…

– Неужели им перекроют кислород из-за высказываний Хельме?

– Наше влияние на общие правила игры в международной торговле снизится.

Репутация очень важна. И измеряется это тем, что тебя либо слушают на международной арене, либо не слушают. В вопросах цифровых технологий мы сейчас большие авторитеты. И нам принадлежит важная роль, например, в международной дискуссии по вопросам налогообложения крупных технологических фирм.

Если теперь о нас будут думать, что это какие-то прибалты, где у власти, как в Польше и Венгрии, праворадикалы, на нас просто перестанут обращать внимание.

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Все высказывания Хельме в отношении США, Финляндии, Швеции и т.д. не проходят мимо. Эстония превращается в страну, с которой никто не захочет иметь дело.  

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: выборы в США приведут к развалу правительства Эстонии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja

ФОТО: Madis Veltman/

  • Как повлияют заявления министров Хельме на отношения Эстонии и США?
  • Придется ли Эстонии восстанавливать свой имидж?
  • Может ли возникший кризис привести к развалу правительства?
  • Чем данный скандал может быть выгоден EKRE?
  • Как правление Дональда Трампа повлияло на международные отношения?
  • Насколько быстро США при Джо Байдене смогут восстановить доверие на международной арене?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

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