Раймонд Кальюлайд: Америка – не святая, но ставить Байдена и Лукашенко на одну доску…

Результаты выборов в США и реакцию на них в Эстонии, приведшую к оставке главы МВД Марта Хельме (EKRE), прокомментировал в студии Postimees член парламентской комиссии по иностранным делам Раймонд Кальюлайд (СДПЭ).

Выдержки из беседы:

– Почему общественность так возмутили заявления Хельме о нечестных выборах? Теперь уже экс-глава МВД задается вопросом, почему четыре года назад в Эстонии никого не возмущала критика в адрес новоизбранного президента Трампа, которая звучала на каждом шагу?

– В таком свободном обществе, как Эстония, конечно же, нельзя утверждать, что Америка для нас является святой.

Не стоит думать, что в Эстонии нельзя критиковать США и ее лидеров. Это не так! Просто Хельме поставили Джо Байдена на одну доску с президентом Лукашенко. И сделали это два ключевых министра! 202

Дело в той форме, в которой выразили свою критику Март и Мартин Хельме. Они же не сказали, что есть сомнения или спорные моменты, не сослались на Трампа, заявляющего о фальсификациях. Они сказали, что это железно, что выборы были сфальсифицированы.

Хельме сравнили ситуацию в Америке с Белоруссией! Они персонально раскритиковали будущего президента Джо Байдена, отметив, что он старый, вообще не понимает, что происходит в мире. Будущего вице-президента Камалу Харрис они назвали опасным для мира левым радикалом!

Это был дипломатический демарш. Думаю, что у американской стороны возник после этого вопрос: что Эстония хотела этим сказать? Может быть, выйти из НАТО? 202

Или, может быть, Эстония надумала отказаться от своих обязательств в сфере международного сотрудничества, экономики, инфотехнологий?

Хельме поставили Джо Байдена на одну доску с президентом Лукашенко! И сделали они это не как оппозиционные политики. Конечно, в той же России Жириновский тоже всякое говорит, но никто это не воспринимает как официальную позицию РФ. В Эстонии же подобные заявления сделали два ключевых министра!

Убежден, что МВД нельзя было доверять EKRE. 202

– Что, по сути, изменится после отставки Марта Хельме? Он ушел с поста главы МВД, но при этом коалиция с участием EKRE сохранилась. Наверняка, прежней останется не только коалиция, но и риторика. Более того, EKRE выполнит обещание о проведении референдума о браке, а Март Хельме вне правительства сможет делать еще больше резонансных заявлений…

– Сформированная в 2019 году коалиция держится на постоянных утешениях общественности со стороны премьера Ратаса и других центристов. Они заверяют людей в том, что представители EKRE «провинились» в последний раз. Но не тут-то было! С прошлого скандала, завершившегося дарением торта, прошла всего неделя.