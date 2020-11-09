Работодатели все чаще оформляют медицинское страхование для своих работников

По словам исполнительного директора Союза страховых обществ Марта Йессе, в этом году число работодателей, заключивших договор медицинского страхования, резко возросло. «Учитывая вызовы в сфере здравоохранения, с которыми мы столкнулись в этом году, медицинское страхование, предлагаемое работодателем, является хорошим дополнением к государственному медицинскому страхованию. Все большее количество работодателей понимает, что вклад в здоровье работника – это очень хорошая инвестиция, которая выгодна как самому работодателю, так и работнику», – сказал Йессе.

«Также ясно, что чем большее количество работодателей вкладывает непосредственно в медицинское страхование, тем больше дополнительных средств поступает в систему медицинского страхования и тем меньшее давление испытывает бюджет Больничной кассы», – добавил Йессе.

Больше всего медицинское страхование, предлагаемое работодателем, используется для лечения зубов и получения помощи врачей-специалистов, в том числе для проведения обследований и анализов. Все чаще проводятся профилактические проверки состояния здоровья и психологические консультации.

По оценке менеджера по личному страхованию If Kindlustus Кайрит Лухт, распространение коронавируса заставило многих предпринимателей сильнее задуматься над тем, как сохранить качественные рабочие процессы и поддерживать здоровье своих работников. «Если очереди к врачам-специалистам увеличиваются, страхование здоровья позволяет работнику раньше попасть на прием к соответствующему врачу. А чем скорее работник получит медицинскую помощь, тем быстрее он вернется к работе», – пояснила Лухт.

Введенная два года назад налоговая льгота позволяет работодателю заключить договор медицинского страхования без применения налога со специальной льготы на сумму до 100 евро в квартал на одного работника.

По словам менеджера по личному страхованию BTA Kindlustus Михаила Прокопьева, у предпринимателей часто возникает вопрос, как наилучшим образом использовать налоговую льготу 400 евро в год. «Налоговая льгота позволяет возмещать расходы на занятия спортом и медицинское страхование для поддержания здоровья работников. Однако не все заинтересованы в компенсации занятий спортом: некоторые считают, что важнее именно расходы на здоровье. Поэтому каждый договор составляется исходя из потребностей предприятия», – сказал Прокопьев.

В Эстонии частное медицинское страхование работодателям предлагают ERGO, Seesam, If и BTA, а частным лицам – ERGO.

Менеджер по рискам в области медицинского страхования ERGO Яника Люйз-Ликк пояснила, что клиенты, выбирающие добровольное медицинское страхование, в общем делятся на две группы – те, кто стоит на учете в Больничной кассе, и те, кто нет. «Клиенты, не стоящие на учете в Больничной кассе, используют добровольное медицинское страхование чаще в случае сезонных заболеваний и для регистрации на приемы к семейным врачам. А люди, которые стоят на учете в Больничной кассе, предпочитают использовать его для лечения зубов и посещения врачей-специалистов, например, гинеколога и ортопеда», – сказала Люйз-Ликк.