Март Хельме уходит в отставку с поста министра внутренних дел

"Вчера вечером, глядя на клевету и ложь, я решил уйти в отставку. Я просто сыт по горло. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ", - заявил бывший председатель EKRE Март Хельме во время пресс-конференции.

Он сказал, что причина отставки в том, что никто - ни премьер-министр, ни президент, ни фракция - не смогут заткнуть ему рот. "Я говорю то, что считаю правильным, что у меня на сердце и никто не сможет заткнуть мне рот", - сказал он.

По его словам, чтобы не подвергать опасности их деятельность в правительстве, референдум, он и решил уйти в отставку. "Я продолжу работать в Рийгикогу, на какой именно позиции мы пока обсуждаем, но вы от меня не избавитесь. И что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб", - сказал Хельме.

Кто займет должность министра МВД, Март Хельме пока не может сказать. "Сейчас ответа на этот вопрос у меня нет, я только завершил поиски кандидата на одно министерское место. Готового министра где-то нет, в магазине не купишь. У каждого министерства своя специфика, конечно, найду кандидата", - уточнил Хельме.

Комментируя заявление премьер-министра, Март Хельме сказал, что сам лично не говорил с Юри Ратасом: "Я думаю, что заявление подготовила пресс-служба премьер-министра. Очень досадно, что подобное высказывание мыслей приводится без обсуждения с нами. Мы подписали меморандум из двух частей. Вторая часть касается свободы мысли и слова, предусмотренных Конституцией Эстонии. Это то, что мы высказываем по радио каждое воскресенье".

На пресс-конференции Март Хельме продолжил заявлять о возможных манипуляциях на выборах в США: "Джо Байден - не президент США, он выбранный президент, победа которого до сих пор еще не подтверждена, поскольку еще не пройдены все судебные разбирательства. Сейчас у нас президент США, имя которого Дональд Трамп".

Мартин Хельме уходить не собирается

- Вы сказали, что, с вашей точки зрения, нет сомнений, что выборы сфальсифицированы. Сейчас вы сказали, что подождем результатов.

Мартин Хельме: игнорировать подозрения – нерациональная деятельность. Я не стану пояснять юридически, как мы подойдем к тому, что суды что-то решат.

- Как много потребуется времени, чтобы найти нового министра внутренних дел?

Хельме: сколько-то потребуется.

- Что изменит отставка министра, если EKRE останется в правительстве, а риторика прежней?

Хельме: я вообще не понимаю, что это за тема, Я не смотрю CNN.

- С чего вы взяли, что выборы в США сфальсифицированы?

Хельме: Разные американские организации подали в суд в разных штатах. Пожалуйста, ознакомьтесь с американскими новостями, чтобы узнать, что происходит.

- Почему Март Хельме подает в отставку, если вы не понимаете, в чем проблема?

Хельме: Он хочет и в будущем свободно говорить то, что думает.

- В правительстве невозможна свобода слова?

Хельме: Сейчас, видимо, невозможна.

- Как вы остаетесь в должности и собираетесь продолжать говорить то же самое, а он не может?

Хельме: Я понял, что претензия к Марту состояла в том, что он говорил слишком сочно, речь не шла о сути.

- Что изменилось за две недели, что можно обойтись в правительстве и без Марта?