Вотум недоверия Мартину Хельме провалился

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что в 15.00 они представят в Рийгикогу заявление о вотуме недоверия Мартину Хельме.

"Уход Марта Хельме - половина победы. Но за свои слова должен отвечать и Мартин Хельме. Поэтому в 15 часов мы представим заявление о вотуме недоверия Мартину Хельме", - заявила Каллас.

За вотум проголосовали 46 депутатов, не было никого против, но для вотума недоверия нужна поддержка 51 депутата.

По мнению представивших заявление, Мартин Хелме как член правительства целенаправленно наносил ущерб безопасности, международной репутации и важным союзническим отношениям Эстонии.

"Мартин Хельме поставил под сомнение достоверность выборов в Эстонии, независимость демократических институтов Эстонии и сознательно посеял недоверие к основам функционирования Эстонии как демократического государства. Мартин Хельме также раскалывал общество и совершал нападки на различные группы общества", - говорится в заявлении.

"Министр финансов Мартин Хельме и министр внутренних дел Март Хельме резко отозвались о демократичности выборов главного партнера и союзника Эстонии по безопасности - Соединенных Штатов на их президентских выборах в США. Они обрушились на внутриполитические права самоопределения нашего важнейшего союзника и на личность новоизбранного президента. Обвинения Марта и Мартина Хельме в фальсификации выборов в США и личных нападках на избранного президента США Джозефа Р. Байдена безосновательны, аморальны и совершенно не подходят для члена правительства. Своими высказываниями Март и Мартин Хельме чрезвычайно серьезно повредили интересам Эстонии в сфере внешней политики и безопасности", - говорится в заявлении.

По мнению оппозиции, Мартин Хельме, нападая как на внешнеполитический курс Эстонии, так и на общие принципы либеральной демократии, серьезно подрывает доверие в глазах Европейского Союза и союзников по НАТО к Эстонии как к демократическому государству с верховенством закона. «Он перемещает нас с запада на восток, и с такой принадлежностью у нас нет причин ожидать поддержки союзников», - говорится в заявлении.

Оппозиция в последний раз пыталась выразить недоверие Мартину Хельме 23 сентября этого года. Голосованием с результатом 53:45 министр финансов сохранил должность.

Напомним, что ранее на пресс-конференции министр внутренних дел Март Хельме сообщил о своей отставке. При этом министр финансов Мартин Хельме не собирается покидать правительство, коалиция с участием EKRE пока устояла.

Март Хельме, комментируя в воскресенье в эфире Tre raadio президентские выборы в США, сказал в том числе, что «логика действия глубинного государства — для обеспечения себе свободы действий проталкивать на все должности подлецов, коррумпированных, шантажирующих подлецов. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы». Также Хельме уверенно заявил, что в Эстонии выборы тоже не честные. Он провел знак равенства между голосованием по почте, используемым в США, и электронным голосованием в Эстонии.

В субботу на собрании EKRE председатель партии Мартин Хельме заявил, что на президентских выборах в США были широко распространены фальсификации, и провел параллели с Белоруссией.

Высказывания Хельме осудили как премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр юстиции Райво Аэг («Отечество»), так и другие члены правящей коалиции. Также слова Хельме осудила и президент Керсти Кальюлайд, сказав, что речь идет о нападении на демократию и безопасность Эстонии.