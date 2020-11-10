Эксперт: о Марте Хельме должны говорить не политологи, а психиатры

Пеэтер Тайм из Академического центра исследований Балтийских стран и России комментирует позицию эстонского правительства так: «Есть такая русская поговорка: "Не дождетесь". Эту поговорку в течение последних полутора лет можно применить ко всей деятельности эстонской правящей коалиции. Сотрясений, скандалов, из-за которых в нормальных западных странах уходят в отставку министры, разваливаются коалиции, было более чем достаточно, - и ничего не изменилось».

Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла допускает иное развитие событий. В правительстве по-прежнему останется сын Марта Хельме, говорит он, и пока он занимает свой пост, коалиция продолжит работу, однако вопрос заключается в том, как долго протянет этот правящий союз. Тоомла не исключает, что дни его сочтены.

«В политологии есть формула, по которой рассчитывают продолжительность жизни правительств. И в соответствии с ней, действующее правительство может распасться следующей осенью», - объясняет Тоомла. Главная причина распада правительств, добавляет он, заключается не в противоречиях внутри коалиции, хотя они тоже могут играть свою роль, а в том, насколько разнороден состав парламента: чем он пестрее, тем короче существование кабинета министров.

«Посмотрим, оправдает ли себя эта формула на этот раз, но до сих пор, судя по опыту Эстонии, она срабатывала достаточно хорошо. Была всего пара отклонений», - замечает ученый.

Тоомла также напомнил, что следующей осенью в Эстонии пройдут президентские выборы и выборы в местные органы самоуправления. «Как показывает опыт, эти выборы могут рассорить партии, и в политической истории бывали прецеденты, когда в результате формировались новые правительства», - указывает эксперт.

По мнению Тоомла, уход Марта Хельме с поста министра, несомненно, ослабит позиции партии EKRE. Дело не столько в рейтингах - они по-прежнему достаточно стабильны - сколько в том, что у партии нет достойного преемника на пост главы МВД.

Март Хельме - уже шестой министр от этой партии, который покидает правительство, сформированное всего полтора года назад. «У EKRE всегда были проблемы с поиском министров. Они не могут предложить достойного кандидата. К тому же нельзя, чтобы на пост главы МВД претендовал совсем неизвестный человек. Поэтому им будет очень сложно с этим справиться», - полагает Тоомла.

Риторика Хельме находит отклик у русскоязычных жителей

Буквально месяц назад Март Хельме привлек внимание международной общественности своими гомофобными высказываниями в интервью Deutsche Welle. Членов EKRE это, кажется, не сильно обеспокоило - наоборот, они ожидали большого прироста избирателей из числа местных русскоязычных. Прирост, как показывают свежие опросы общественного мнения, действительно произошел, правда, совсем незначительный. Могут ли антиамериканские высказывания привлечь к партии новых сторонников?