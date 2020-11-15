Паэт: Эстония стала единственной страной НАТО и ЕС, усомнившейся в выборах в США

«Если взглянуть на завершившуюся неделю, то она, к сожалению, была печальной для репутации Эстонии, о чем свидетельствуют словесные нападки и оскорбления министра финансов Мартина Хельме и министра внутренних дел Марта Хельме в адрес победителя президентских выборов в США Джо Байдена, поскольку к настоящему моменту ясно, что это стало сильным ударом по репутации Эстонии,- пишет Паэт в социальных сетях. - Эти высказывания распространились по всему миру. Эстония - единственный союзник США в НАТО и единственная страна ЕС, члены правительства которой предприняли такие нападки на Байдена и выборы в США».

«К сожалению, такое внимание надолго вредит Эстонии, - утверждает Паэт. - Таким образом, за последнюю неделю в одной только американской, британской, немецкой и французской прессе было почти 270 сообщений об Эстонии. И подавляющее большинство - 90 процентов - сообщения посвящались заявлениям министра внутренних дел и финансов Эстонии о президентских выборах в США, где эти члены правительства Эстонии назвали Джо Байдена коррумпированным, а по поводу результатов выборов в США заявили, что выборы без сомнения были сфальсифицированы».

«Так называемая пресс-конференция по поводу отставки министра внутренних дел Марта Хельме усугубила ситуацию, поскольку подтвердила предыдущую риторику и в отношении действующего министра финансов Мартина Хельме. На пресс-конференции не было выражено сожаления, как того ожидала международная общественность,- отметил Паэт.- Сказанное на пресс-конференции обоих министров и то, что министр финансов продолжает работу в правительстве, несмотря на то, что его взгляды были такими же, как и у министра внутренних дел, привлекло еще больше внимания международной прессы».

По словам Паэта, прецедент отражен крупными международными информационными агентствами, такими как AP, AFP, Reuters и DPA, а также такими СМИ как The Washington Post, BBC, The Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Foreign Policy.