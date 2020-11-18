Как программа "Справедливый переход" может подвести и Ида-Вирумаа, и его доброжелателей

Нравится нам или нет, решение принято, и мы движемся вперед – Ида-Вирумаа предстоит попрощаться со значимой частью своей современной истории и отказаться от сланцевой энергетики – ключевого экономического двигателя региона на протяжении долгих лет.
Можно дискутировать относительно уровня амбиций и скорости такого перехода, но факт остается фактом – для его осуществления правительство успело мобилизовать значимую сумму. В фонд «Справедливого перехода» для Эстонии планируется выделить 1,4 млрд евро, из которого не менее 350 млн. планируется инвестировать в Ида-Вирумаа. Учитывая, что все это богатство будет тратиться в течение семи лет, мы говорим об инвестициях с условной средней скоростью в 200 млн. евро в год. Можно смело предположить, что к этим деньгам будет повышенный интерес. И не всегда этот интерес будет работать на благо и соответствовать долгосрочным интересам региона.
Дорога в ад вымощена благими намерениями
Лет десять назад я видел на примере более организованной и менее коррумпированной Восточной Финляндии, как такие легкие (европейские или правительственные) деньги встречаются с узкими интересами местных политиков (какой политик не любит распределять финансовые потоки!), повышенным интересом экспертов всех мастей и, конечно же, не всегда исключительно рыночно-мотивированным энтузиазмом местных предпринимателей. В результате одни Новые Васюки менялись на другие Новые Большие Васюки!
Коувола сначала собиралась стать Звездными воротами Китая в Европе, на это ушло несколько лет и много денег, после чего дело кончилось полицейским расследованием. Но горевать было некогда, сразу за этим фиаско на горизонте мелькало уже следующее субсидированное начинание: «Коувола - столица инновационной деревообработки Финляндии». Параллельно шли проекты поменьше - «медиакластеры», развитие предпринимательства, инновационные железные дороги и т.д. и т.п. И рабочие места создавались, но как правило в тех же проектах - бесчисленные руководители проектов, менеджеры проектов, ассистенты проектов и т.д.
Это только один пример побочных эффектов значимого финансирования в ЕС. В Болгарии, к примеру, разбазаривание, если не сказать прямо, воровство европейских денег, превращено правительством (с молчаливой поддержки Европейской Народной Партии) в национальный спорт. Без разницы, тратятся ли деньги на полупрофессиональные проекты с громкими названиями или просто разворовываются, результат всегда один. Как только деньги заканчиваются, инициативы схлопываются, рабочих мест (в проектах) больше нет и регион остается там, где был до того, как начался праздник финансирования. Карета снова становится тыквой!
Что делать?
Мне кажется, в первую очередь нужно подумать, как именно, на основе каких критериев оценивать все проектные заявки. Я уже слышу о некоторых проектах, в которые вполне приличные, большие, прибыльные компании тоже собираются подавать их. Наверное, резонно, но неизбежно задаешь себе вопрос: почему работающее, успешное предприятие не может просто взять кредит и двигаться вперед? Есть и хорошие практики, у которых можно и нужно учиться. К примеру, работа над развитием промышленных парков Ида-Вирумаа и их подход к привлечению инвесторов: мы дадим небольшой толчок, участок земли с детальной планировкой и построенной технической инфраструктурой плюс консультационное сопровождение в период строительства и запуска предприятия, но основная инвестиция, бизнес план, создание рабочих мест, ответственность и т.д. остается на плечах инвестора. Вот они: ясные правила и критерии!
Во-вторых, стоит помнить, что региону в первую очередь нужны рабочие места! Они не всегда будут высокотехнологичные и не всегда индустриальные. Но важно, чтобы они создавались скорее и чтобы у них была перспектива сохраниться. Причина, по которой я открыто и активно радею за (хотя бы частичное) восстановление Старой Нарвы именно в этом – Старая Нарва создаст постоянный (по окончании эпидемии короновируса) и значимый туристический поток, а туризм – это индустрия, традиционно создающая значительно больше рабочих мест, нежели высокоавтоматизированные современные производства.
В-третьих, к оценке проектов важно привлекать не только чиновников местного, государственного или брюссельского масштаба, но и реальных предпринимателей, инвесторов, бизнес-ангелов и т.д., которые будут искать в проекте и оценивать не просто убедительную и красивую презентацию и соответствие административным требованиям ЕС, а его реальные шансы создать растущий бизнес и долгосрочные рабочие места. Т.е. оценка будет, скорее, напоминать процесс выбора бизнес-ангелов - в какой проект они сами бы вложились.
Мне очень хочется верить, что лет через пять-десять от «Справедливого перехода» останется что-то большее, нежели мертвая интернет-страница очень крутого проекта, воспоминания о том, какой фешенебельный воркшоп мы отгрохали на деньги ЕС, пустое эффектное, стеклянное здание (бывший центр «биоинформационного кластера»), элегантный отчет о проделанной работе и много людей, которые потратили немалую часть своей рабочей жизни, искреннего энтузиазма и энергии впустую. Регион и страна могут и заслуживают лучшего!