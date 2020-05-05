Восстановление Старой Нарвы – экономическая польза для города

Смотря на комментарии, перспектива туризма в качестве экономического двигателя города кажется многим (видавшим на своем веку только Нарву индустриальную) нереальной, пренебрежительно маленькой и недостойной гордым промышленникам. Даже во времена неожиданного и трагичного (но исключительно редкого) для туристической индустрии корона вируса, я никак не разделяю такой скепсис! В 2018 году общее количество всех туристов в Нарве составило 31 468 человек. Даже без внутреннего туризма, если учесть, что в день через Нарвский пограничный пункт проходят от 6000 до 14 000 человек, то легко вычислить, что мало кто из них остается в Нарве! Тем временем, в том же 2018 году, но в финской Лаппеэнранте (единственный другой значимый приграничный город ЕС, расположенный менее чем в 200 км от 5 миллионного Петербурга) одних только российских туристов насчитывалось 38 500 человек - они оставались на ночь (купили 70 800 койко-ночей) и их duty-free чеков на границе (минимальный чек 40 евро) насчитывалось 808 000 штук. Т.е. в самом консервативном подсчете, только город Лаппеэнранта получил от одних российских туристов порядка 37 миллионов евро в год (и 2018 год был не самый лучший) за одни их покупки и ночлег. Почему там могут, а в Нарве нет!? Ответ очевиден: большинство российских путешественников едет через Нарву прямиком в Таллинн и/или в Нарва - Йыэсуу, но в самой Нарве не остается. И их, наверное, можно понять – нынешняя комбинация: «замок плюс шопинг» - недостаточно привлекательна, чтобы завлекать/удержать туристов (и не только из России, но также эстонцы, фины, скандинавы и т.д.) в городе и/или убедить их остаться на ночь. «Новый-старый» город может в корне изменить ситуацию поскольку мы не говорим о единичной туристической аттракции (церковь, ратуша и т.д.), а о целом квартале, в котором своя уникальная атмосфера с улицами и переулками, скверами, церквями, музеями, кафе, ресторанами, магазинами, гостиницами и т.д. Уникальная в плане своей истории, уникальная и в плане своей новизны. Место, которое идеально подходит под девиз: «уютный авто-уикенд в Европе».