Восстановление Старой Нарвы – экономическая польза для города

Замечательная, на мой взгляд, идея Лаури Вахтре о восстановлении Старой Нарвы встретила всплеск эмоций, среди которых немало критики и отрицания. Причем, может быть, мне показалось, но для многих они скорее олицетворяют некие личные страхи, обиды, неоправданные ожидания и/или претензии жителей самой Нарвы и Ида-Вирумаа в сторону разных правительств, истории и т.д.
В какой-то степени, это логично - Нарва будет не первым и не последним европейским городом, который в период своего постиндустриального упадка потеряет десятилетия, ностальгируя о своем славном индустриальном прошлом. Я считаю, что восстановление Старой Нарвы (даже если частичное и не на сто профентов исторически аутентичное) имеет целый ряд очевидных экономических плюсов и его стоит рассматривать в первую очередь со стороны тех экономических выгод и пользы, которую оно может принести городу и его жителям.
1. Рабочие места навсегда!
Нарвитяне справедливо сетуют, что город в большом кризисе, поскольку элементарно нет рабочих мест, в результате чего многие уезжают на заработки в Таллинн или за рубеж. Многие смотрят в сторону правительства в надежде, что оно построит (как в добрые старые времена) какое-то огромное производство/завод, в котором будет очень много рабочих мест. В данном аргументе есть две слабые стороны. Первая, во всем мире в производственной сфере количество рабочих мест уменьшается! Сфера туризма и обслуживания значительно более трудоемкая, чем производство. Можете построить большой современный завод, но в нем будут работать скорее десятки, а не сотни сотрудников – тенденция автоматизации и роботизации производства будет только наращивать темп. В сфере услуг (в «новом-старом» городе) можно создать значительно больше рабочих мест (рестораны, гостиницы, кафе, музеи, гиды и т.д.) и у них больше шансов всегда оставаться в городе. Вторая, современные производства сборочные и очень мобильны. Сегодня они в Эстонии, завтра в Украине. В отличие от них, «новый-старый» город и его притягательная сила для туристов останется навсегда. И не только для туристов! В современной экономике нарастающе очевидно, что не только рабочие места влекут за собой людей, но и красивая среда обитания привлекает к себе представителей креативного класса, которые в свою очередь создают рабочие места.
2. Инвестиции в строительство и недвижимость
Если допустить, что на протяжении пяти лет (примерно) двести человек будут заняты в строительстве, то ожидаемый эффект для местной экономики (одни зарплаты и налоги) за счет рабочих мест в строительстве, может быть в районе +/-25 млн евро. К тому же, в таком случае государству не надо платить пособия и компенсации безработным. Также серьезный стимул получит местный рынок недвижимости. Во-первых, нужно построить новое жилье или предложить достойную компенсацию жителям тех домов, которые невозможно вписать (и пойдут под снос) в концепцию «нового-старого» города. В любом варианте для города и его жителей это значимые финансовые вливания в городскую экономику. Во-вторых, привлечение частных инвестиций в недвижимость в «новом – старом» городе. Кто-то построит гостиницу, кто-то - коммерческую недвижимость, чтоб ее сдавать, а кто - то просто купит квартиру. Скептики могут спросить: «а кто будет покупать?», но я уверен, что в Эстонии (и в России) найдется достаточно людей (я среди них), которые увидят инвестиционную привлекательность объектов «новой-старой» Нарвы.
3. Главное – туризм!
Смотря на комментарии, перспектива туризма в качестве экономического двигателя города кажется многим (видавшим на своем веку только Нарву индустриальную) нереальной, пренебрежительно маленькой и недостойной гордым промышленникам. Даже во времена неожиданного и трагичного (но исключительно редкого) для туристической индустрии корона вируса, я никак не разделяю такой скепсис! В 2018 году общее количество всех туристов в Нарве составило 31 468 человек. Даже без внутреннего туризма, если учесть, что в день через Нарвский пограничный пункт проходят от 6000 до 14 000 человек, то легко вычислить, что мало кто из них остается в Нарве! Тем временем, в том же 2018 году, но в финской Лаппеэнранте (единственный другой значимый приграничный город ЕС, расположенный менее чем в 200 км от 5 миллионного Петербурга) одних только российских туристов насчитывалось 38 500 человек - они оставались на ночь (купили 70 800 койко-ночей) и их duty-free чеков на границе (минимальный чек 40 евро) насчитывалось 808 000 штук. Т.е. в самом консервативном подсчете, только город Лаппеэнранта получил от одних российских туристов порядка 37 миллионов евро в год (и 2018 год был не самый лучший) за одни их покупки и ночлег. Почему там могут, а в Нарве нет!? Ответ очевиден: большинство российских путешественников едет через Нарву прямиком в Таллинн и/или в Нарва - Йыэсуу, но в самой Нарве не остается. И их, наверное, можно понять – нынешняя комбинация: «замок плюс шопинг» - недостаточно привлекательна, чтобы завлекать/удержать туристов (и не только из России, но также эстонцы, фины, скандинавы и т.д.) в городе и/или убедить их остаться на ночь. «Новый-старый» город может в корне изменить ситуацию поскольку мы не говорим о единичной туристической аттракции (церковь, ратуша и т.д.), а о целом квартале, в котором своя уникальная атмосфера с улицами и переулками, скверами, церквями, музеями, кафе, ресторанами, магазинами, гостиницами и т.д. Уникальная в плане своей истории, уникальная и в плане своей новизны. Место, которое идеально подходит под девиз: «уютный авто-уикенд в Европе».
Это часть только экономической пользы и выгоды для города. К тому же, осуществление данного проекта не мешает властям всех уровней продолжать искать всякие параллельные варианты для привлечения инвестиций и экономического оживления города и региона. Восстановление (полное или частичное) старого города в Нарве всего лишь часть общего пазла. В конечном итоге, мы не говорим о многомиллиардном проекте или о строительстве базы на Марсе – мы говорим о строительном проекте в размерах, примерно 300 на 600 метров. Отдельно (но статья не о том) нематериальная польза - гордость горожан за историю своего города, красивая городская среда, национальный престиж Эстонии, возможность оставить будущим поколениям нечто большее, нежели больной экономически город и легенды о его прошлом индустриальном величии.
Что нужно? Победа начинается в головах! Самое главное, нужны интерес нарвитян, амбиция, вера и активная позиция и действия, как со стороны правительства, так и со стороны городских властей. Это было бы политически выгодно всем, особенно в русле указанных выше экономических плюсов для города и региона. Следующий шаг - создать и просчитать разные архитектурные альтернативы, их плюсы, минусы и стоимость. Да, начинание амбициозное! И как при любом амбициозном начинании хочется процитировать президента Джона Кеннеди «И мы сделаем это. Не потому, что это легко, а потому, что трудно». Я бы добавил «и потому, что это экономически очень выгодно, в первую очередь городу!»