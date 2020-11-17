Департамент здоровья уточнил порядок проведения консультаций в выходные дни

"Мы договорились с Департаментом здоровья, что государственный инфотелефон 1247 является для директоров школ тем контактным номером, по которому следует обращаться в подобных случаях. Центр тревоги передает информацию Департаменту здоровья, и тогда они сами связываются с учителями", - объяснила заведующая северным отделением Центра тревоги Анне-Лийс Таалманн.

Центр тревоги подтверждает, что перед тем, как отправить школу на дистанционное обучение, директор должен проконсультироваться с Департаментом здоровья. Однако связаться с департаментом можно лишь в будние дни, поэтому на выходных по этому вопросу можно получить совет, позвонив по инфотелефону.