Очередное ДТП на злополучном перекрестке в Ласнамяэ: Mercedes завалился на бок

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 21.40. Участниками ДТП стали автомобили Mercedes-Benz и BMW. Скорая помощь осмотрела на месте ДТП четырех человек, но никто не пострадал. Водители обратятся в страховую компанию.

Напомним, не так давно Центр надзора за дорожным движением обратил внимание на перекресток Мустакиви-теэ и Лаагна-теэ, где за последние несколько лет произошло более 130 ДТП.

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в период с 2017 по первое полугодие 2020 года на мосту Мустакиви произошло 137 ДТП. Общая сумма ущерба составила около 260 000 евро.

Чаще всего один из участников аварии врезался в двигавшийся или остановившийся впереди него автомобиль.