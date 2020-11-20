Пт, 20.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • Очередное ДТП на злополучном перекрестке в Ласнамяэ: Mercedes завалился на бок

Очередное ДТП на злополучном перекрестке в Ласнамяэ: Mercedes завалился на бок

ДТП на Мустакиви-теэ.

ФОТО: Фото читателя.

В четверг, 19 ноября, в столичном районе Ласнамяэ на Мустакиви-теэ произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых завалился на бок.

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 21.40. Участниками ДТП стали автомобили Mercedes-Benz и BMW. Скорая помощь осмотрела на месте ДТП четырех человек, но никто не пострадал. Водители обратятся в страховую компанию.

Напомним, не так давно Центр надзора за дорожным движением обратил внимание на перекресток Мустакиви-теэ и Лаагна-теэ, где за последние несколько лет произошло более 130 ДТП.

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в период с 2017 по первое полугодие 2020 года на мосту Мустакиви произошло 137 ДТП. Общая сумма ущерба составила около 260 000 евро.

Чаще всего один из участников аварии врезался в двигавшийся или остановившийся впереди него автомобиль.

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