Вопрос читателя ⟩ Может ли работодатель сделать вакцинацию от коронавируса обязательной?

На вопрос читателя отвечает консультант Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

"Постановление Правительства Республики устанавливает обязанность работодателя обеспечить возможность вакцинации работникам, которые подвергающихся воздействию биологических факторов риска, против которых имеется эффективная вакцина. Это означает, что работодатель должен создать пункт вакцинации, чтобы работник при желании мог пройти вакцинацию. Но работодатель не может заставить сотрудника проходить вакцинацию, если тот по какой-либо причине не хочет этого делать.

С другой стороны, работодатель имеет право и обязан устанавливать правила поведения на рабочем месте. Если оценка риска выявляет необходимость введения ограничений на работу, работодатель может установить такой порядок, при котором определенные работы могут выполнять только вакцинированные работники. Сотрудники должны быть уведомлены об установлении процедуры с разумным сроком уведомления. Также необходимо продумать и проинформировать сотрудников о том, что будет с теми сотрудниками, которые не хотят проходить вакцинацию, т.е. которые не могут продолжать свою работу в прежних условиях.