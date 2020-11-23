В этом году каждый второй работник работал сверхурочно

Из исследования, касающегося рабочей нагрузки и рабочего времени, выяснилось, что больше всего в этом году работали сверхурочно маркетологи (61%), строители (60 %) и работники сектора здравоохранения (58%). Меньше всего сверхурочных часов было на ассистирующих должностях (41%) и в обслуживании клиентов (43%).

Доплата за отработанное больше положенного время чаще всего выплачивалась работникам сектора здравоохранения, где 73 % работавших сверхурочно отметили, что получали за это дополнительную плату. Бесплатно сверхурочную работу выполняли чаще всего руководители, среди которых всего четверть указали, что получали за дополнительную работу денежную компенсацию. Таким образом, выходит, что в работу руководителей уже включены сверхурочные часы.

«Сверхурочную работу во многих секторах вызвал с большой вероятностью кризис в области здравоохранения. Реагирование на вызванный коронавирусом кризис потребовало от многих работников постоянного внимания и смены обязанностей, а также возросла необходимость замены коллег, увеличив тем самым рабочую нагрузку», – прокомментировал свежее исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

Несмотря на то, что сверхурочная работа в аналогичном объеме распространена по всей Эстонии, в некоторых регионах она встречается несколько чаще – например, среди людей, работающих в уездах Восточной Эстонии (56 %) и Южной Эстонии (53 %). В столице сверхурочную работу выполняли немногим более половины работников (51 %), а в Западной Эстонии (в т. ч. в Пярну) – ровно половина.

Больше всего бесплатно работают сверхурочно в Таллинне – за отработанное больше положенного время доплату получали менее половины (47 %) столичных работников. Однако в Восточной Эстонии и Южной Эстонии сверхурочные были компенсированы для 60 % работников.

Из исследования также выяснилось, что молодежь соглашается на бесплатную работу не так легко – 73 % работников моложе 21 года отметили, что за отработанное больше положенного время получали доплату. Оплата сверхурочных часов среди молодежи распространена по той причине, что большинство молодых людей работает в сфере обслуживания клиентов, где оплата сверхурочных является скорее обычным явлением, поскольку результативность работы измеряется в часах.