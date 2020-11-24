Жизнь в постоянном страхе: история вражды бывших родственников закончилась хеппи-эндом

В сентябре программа Kuuuurija рассказала историю о бытовой войне, развернувшейся в Какумяэ, где пожилая чета вынужденно делила жилплощадь со своим бывшим зятем. В то время Мильви и Велло ходили по дому буквально на цыпочках: у них не было воды, а потребление электричества было ограничено.

Мильви тогда рассказала душещипательную историю о том, как они с мужем продали квартиру в Мустамяэ, чтобы построить в Какумяэ жилую пристройку над гаражом, а впоследствии бывший зять объявил им, что они должны ему денег.

Пенсионеры боялись, что с наступлением зимы окажутся на улице.

И вот пару недель назад они переехали в муниципальную квартиру. "Мы сами были на месте, проконтролировали ситуацию, чтобы они могли спокойно переехать", - подтвердил ведущей Kuuuurija Катрин Луст заместитель старейшины Хааберсти Андрес-Мариус Розенблатт, по словам которого, все прошло без инцидентов, и хозяин дома не мешал переезду.

"Как только у нас образовалась возможность, жилищная комиссия Хааберсти тут же приняла решение о том, что они должны в срочном порядке получить жилье", - добавил Розенблатт.

Ремонт в муниципальной квартире, в которой теперь живут Мильви и Велло, был сделан в сентябре. Квартира расположена в панельном доме, близко к автобусной остановке и торговому центру.

Еще в сентябре Мильви была измучена ситуацией и жила в стрессе. Происходившее в старом доме влияло на нее так плохо, что летом она перенесла инфаркт. В новом доме Мильви словно преобразилась. И что самое главное - к ней вернулось ощущение спокойствия.

Если в Какумяэ Мильви ходила стирать белье и принимать душ в гости к живущей в другом районе дочери, то здесь у нее имеются все удобства. Новая квартира Мильви и Велло - однокомнатная. Мильви говорит, что пожилой паре больше и не нужно.

По словам Мильви, у бывшего зятя в доме остались купленные ею посудомоечная машина и холодильник, которые он отдавать отказывается, хотя Мильви до сих пор выплачивает рассрочку за бытовую технику.

Из этой ситуации Мильви, по ее словам, вынесла болезненный, но хороший урок: все договоренности следует заверять нотариально.

"Если когда-нибудь теперь к тебе придут внуки и попросят бабушку записать квартиру на их имя, а ты, мол, сможешь там жить дальше до конца своих дней, ты уже, наверное, в эти слова не поверишь?" - спрашивает у Мильви ведущая программы. "Уже не поверю, да", - признает в ответ пенсионерка.