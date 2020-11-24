В Ленобласти по подозрению в обустройстве нарколаборатории задержаны выходцы из Эстонии

Сообщается, что 20 ноября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка зашли в дом на территории садоводства в Лисинском сельском поселении. Внутри располагалась нарколаборатория. В доме было обнаружено около 60 килограммов синтетического наркотика. На месте задержали троих.

По данным портала, один из них 37-летний Александр из Эстонии. С 2012 по 2014 год находился в розыске национального бюро Интерпола в Эстонии по делу о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. 38-летний Павел тоже родом из Эстонии, родился в Кохтла-Ярве, жил в Нарве. В 2007 году вышел из местной тюрьмы и перебрался в Петербург, где получил паспорт. Третьего зовут Сергей, он петербуржец.