Ср, 25.11.2020
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Март Хельме

Тынис Мёльдер: «Аллар Йыкс, одумайся»

Председатель социальной комиссии парламента Тынис Мёльдер.

ФОТО: Madis Veltman

Председатель социальной комиссии парламента Тынис Мёльдер (Центристская партия) считает, что вчерашнее заявление бывшего канцлера юстиции Аллара Йыкса о том, что правительство нарушило закон, введя обязательное ношение масок, некомпетентно, поскольку сейчас идет борьбе с распространением коронавируса. «Аллар Йыкс, одумайся», -  написал Мёльдер в социальных сетях.

«Такие выступления никак не помогут взять вирус под контроль. Напротив, это добавит тех, кто плевать хотел на правила», - объяснил он свое недовольство словами Йыкса. Председатель социальной комиссии добавил, что и Министерство юстиции дало свою оценку обязанности носить маски, и сказало, что такое требование в общественных закрытых помещениях совершенно оправдано.

Мёльдер подчеркнул, что нет цели кого-то наказать: «Однако мы сегодня находимся в такой ситуации, что нужно использовать все возможные меры, чтобы воспрепятствовать распространению вирусу. Во-вторых, никто не будет штрафовать людей». Он напомнил весну, которая показала, что в широком смысле жители Эстонии отзывчивы и готовы к сотрудничеству.

По его словам, на весах больше, чем личное благополучие каждого человека: «На весах будущее предприятий, рабочие места людей и экономика страны. Поэтому мы думаем о том, что мы все могли бы сделать, чтобы остановить распространение вируса, и как помочь тому, чтобы правительству не пришлось снова закрывать Эстонию на замок».

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