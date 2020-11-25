Тынис Мёльдер: «Аллар Йыкс, одумайся»

Председатель социальной комиссии парламента Тынис Мёльдер (Центристская партия) считает, что вчерашнее заявление бывшего канцлера юстиции Аллара Йыкса о том, что правительство нарушило закон, введя обязательное ношение масок, некомпетентно, поскольку сейчас идет борьбе с распространением коронавируса. «Аллар Йыкс, одумайся», - написал Мёльдер в социальных сетях.
«Такие выступления никак не помогут взять вирус под контроль. Напротив, это добавит тех, кто плевать хотел на правила», - объяснил он свое недовольство словами Йыкса. Председатель социальной комиссии добавил, что и Министерство юстиции дало свою оценку обязанности носить маски, и сказало, что такое требование в общественных закрытых помещениях совершенно оправдано.
Мёльдер подчеркнул, что нет цели кого-то наказать: «Однако мы сегодня находимся в такой ситуации, что нужно использовать все возможные меры, чтобы воспрепятствовать распространению вирусу. Во-вторых, никто не будет штрафовать людей». Он напомнил весну, которая показала, что в широком смысле жители Эстонии отзывчивы и готовы к сотрудничеству.
По его словам, на весах больше, чем личное благополучие каждого человека: «На весах будущее предприятий, рабочие места людей и экономика страны. Поэтому мы думаем о том, что мы все могли бы сделать, чтобы остановить распространение вируса, и как помочь тому, чтобы правительству не пришлось снова закрывать Эстонию на замок».