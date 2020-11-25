Тынис Мёльдер: «Аллар Йыкс, одумайся»

«Такие выступления никак не помогут взять вирус под контроль. Напротив, это добавит тех, кто плевать хотел на правила», - объяснил он свое недовольство словами Йыкса. Председатель социальной комиссии добавил, что и Министерство юстиции дало свою оценку обязанности носить маски, и сказало, что такое требование в общественных закрытых помещениях совершенно оправдано.

Мёльдер подчеркнул, что нет цели кого-то наказать: «Однако мы сегодня находимся в такой ситуации, что нужно использовать все возможные меры, чтобы воспрепятствовать распространению вирусу. Во-вторых, никто не будет штрафовать людей». Он напомнил весну, которая показала, что в широком смысле жители Эстонии отзывчивы и готовы к сотрудничеству.